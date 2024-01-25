Британці тиснуть: як Лондон мотивує Шольца надати Україні ракети Taurus
Велика Британія готова передати Україні ракети Storm Shadow, але за умови, що німецькі ракети відправляться на англійські склади. Таким чином Лондон запропонував Німеччині компроміс у вирішенні дилеми з Taurus.
Британці своєрідно тиснуть на Шольца. Про це в розмові з 24 Каналом сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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"Британці таким чином демонструють, мовляв, якщо ти не можеш, давай хоч ми якось допоможемо. Бо потім заплатиш у чотири рази більше", – відзначив політтехнолог.
Політична позиція
У політичному світі європейські країни борються за своє лідерство. Зокрема, Велика Британія, Франція та Німеччина. Остання, за словами Тизенгаузена, поступово це лідерство віддає.
"В чому цинізм політики – користуються слабким і незручним положенням Шольца. Але такий легкий шантаж, де можна натиснути, може піти нам на користь", – додав він.
Зазначимо, ініціатива Великої Британії може розв'язати проблему того, що Німеччина не може надати Україні далекобійні ракети. А передача Taurus Лондону може обійти політичні нюанси.
Taurus для України: останні новини
- 17 січня Бундестаг не схвалив надання Україні ракет Taurus. Утім, військові експерти стверджують, що передача далекобійних ракет може збігтися з отриманням західної авіації.
- Раніше в Бундестазі зазначали, що наростити виробництво ракет Taurus наразі неможливо. Але представники Taurus Systems відзначили, що можуть розпочати виробництво у найкоротші терміни. Питання у замовленні клієнта.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що далекобійні ракети потрібні не для того, щоб нападати на Москву. Зброя потрібна для знищення ворожої військової інфраструктури і техніки за лінією фронту на території нашої країни.