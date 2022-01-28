Німеччина вислала російського дипломата з країни, звинувативши в шпигунстві

28 січня 2022 , 16:02
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Джерело:

Spiegel

З Німеччини вислали російського дипломата, якого звинуватили у шпигунстві. Чоловік, який прикривався посадою у консульстві, насправді був співробітником російської служби зовнішньої розвідки.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, персоною нон ґрата оголосили співробітника консульства в Мюнхені. Чоловік начебто був лише акредитований як дипломат.

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Розслідування проводила Федеральна прокуратура

Розслідування проводила Федеральна прокуратура. Дипломата викрили у рамках справи проти російського вченого Ільнура Н. Він передавав інформацію в СЗР, зокрема, цікавився технологією створення ракети-носія "Аріан". За ці дані він отримав 2 500 євро.

Вченого затримали влітку 2021 року, цього тижня йому висунули звинувачення у вищому регіональному суді Мюнхена. Ільнур Н. запевняв, що він не знав, що має справу з російською розвідкою. Офіцера зовнішньої розвідки, який його завербував, затримати не могли. Він скористався дипломатичним статусом та виїхав з Німеччини.

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Зазначимо, що в грудні 2021 року Німеччина та Росія обмінялись висилками дипломатів. Спочатку Берлін випровадив на батьківщину двох працівників посольства, на такий самий крок пішла і Москва.

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Автор: Ірина Пундор