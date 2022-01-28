Німеччина вислала російського дипломата з країни, звинувативши в шпигунстві
Джерело:Spiegel
З Німеччини вислали російського дипломата, якого звинуватили у шпигунстві. Чоловік, який прикривався посадою у консульстві, насправді був співробітником російської служби зовнішньої розвідки.
Як повідомляють німецькі ЗМІ, персоною нон ґрата оголосили співробітника консульства в Мюнхені. Чоловік начебто був лише акредитований як дипломат.
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Розслідування проводила Федеральна прокуратура
Розслідування проводила Федеральна прокуратура. Дипломата викрили у рамках справи проти російського вченого Ільнура Н. Він передавав інформацію в СЗР, зокрема, цікавився технологією створення ракети-носія "Аріан". За ці дані він отримав 2 500 євро.
Вченого затримали влітку 2021 року, цього тижня йому висунули звинувачення у вищому регіональному суді Мюнхена. Ільнур Н. запевняв, що він не знав, що має справу з російською розвідкою. Офіцера зовнішньої розвідки, який його завербував, затримати не могли. Він скористався дипломатичним статусом та виїхав з Німеччини.
Раніше Німеччина та Росія обмінялись висилками дипломатів
Зазначимо, що в грудні 2021 року Німеччина та Росія обмінялись висилками дипломатів. Спочатку Берлін випровадив на батьківщину двох працівників посольства, на такий самий крок пішла і Москва.
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Скандали з російськими дипломатами: коротко
- Восени президентка Косово доручила видворити російських дипломатів, як таких, що загрожують національній безпеці.
- МЗС Росії викликала посла Естонії через висилку їхнього дипломата. Маргуса Лайдру російська сторона оголосила персоною нон ґрата.
- У травні останнє консульство США припинило роботу в Росії.
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