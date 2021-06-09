Німеччина за транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2", – глава МЗС

Уряд Німеччини підтримує транзит газу територією України після запуску російського газопроводу "Північний потік-2". Глава німецького закордонного відомства Хайко Маас запевнив, що ця позиція не зміниться.

Про позицію щодо транзиту газу Україною після запуску трубопроводу Маас заявив на брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою у Берліні.

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Маас про транзит газу Україною

Що стосується Німеччини, канцлерка говорила це Путіну кілька років тому, завершення проєкту ("Північний потік-2" – 24 канал) прив'язане до того, щоб надалі відбувався транзит газу через Україну. Ми вклали багато зусиль, щоб підписати таку угоду у 2019 році,

– зазначив Маас.

За його словами, позиція Німеччини не змінюється, вони й надалі будуть говорити про це Росії.

Реакція Кулеби

Кулеба у відповідь заявив, що всі гарантії щодо російського газопроводу мають ділитися на безпекові та економічні.

"І я сказав, що Україна ніколи не мала і не має сумнівів у щирому бажанні Німеччини підтримати Україну. Але ми маємо серйозні сумніви у здатності Росії дотримуватися домовленостей", – наголосив міністр.

Він додав, що вірить у те, що Німеччина готова дати гарантії, але стороною угоди є і Росія, тому треба предметно і детально вести перемовини.