Німеччина зупинить фінансову допомогу на розвиток Афганістану

Уряд Німеччини припиняє фінансову допомогу Афганістану на розвиток через захопленням влади "Талібаном". У 2021 році для країни виділили 250 мільйонів євро, але гроші з цієї суми не перерахували.

Проте гроші з інших департаментів до Афганістану досі надходили, наприклад, на гуманітарну допомогу чи навчання поліції. Про це заявив міністр з питань економічного співробітництва та розвитку Німеччини Герд Мюллер.

До теми У нас не вийшло, – Меркель про ситуацію з Афганістаном

Співробітники Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), що відповідає за державну допомогу в розвитку, безпечно виїхали з країни.

Ми наполегливо працюємо над тим, щоб вивезти місцевий персонал з німецьких організацій з питань розвитку та допомоги, які співпрацюють з нами і які хочуть цього,

– сказав Мюллер.

Ситуація в Афганістані: що треба знати