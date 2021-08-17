Німеччина зупинить фінансову допомогу на розвиток Афганістану
Джерело:DPA
Уряд Німеччини припиняє фінансову допомогу Афганістану на розвиток через захопленням влади "Талібаном". У 2021 році для країни виділили 250 мільйонів євро, але гроші з цієї суми не перерахували.
Проте гроші з інших департаментів до Афганістану досі надходили, наприклад, на гуманітарну допомогу чи навчання поліції. Про це заявив міністр з питань економічного співробітництва та розвитку Німеччини Герд Мюллер.
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Співробітники Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), що відповідає за державну допомогу в розвитку, безпечно виїхали з країни.
Ми наполегливо працюємо над тим, щоб вивезти місцевий персонал з німецьких організацій з питань розвитку та допомоги, які співпрацюють з нами і які хочуть цього,
– сказав Мюллер.
Ситуація в Афганістані: що треба знати
- З початку серпня 2021 року майже всю територію Афганістану взяли під контроль таліби, столицю вони захопили 15 серпня.
- Президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни, пояснивши це бажанням "уникнути кровопролиття".
- Люди ховаються у будинках або намагаються втекти з Афганістану літаком. Наразі аеропорт є єдиним місцем, яке контролюють військові США.
- Самопроголошена влада оголосила загальну амністію для всіх урядовців. Водночас таліби закликали людей повертатися до роботи й буденного життя.