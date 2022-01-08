У Німеччині більшість підтримує запуск "Північного потоку-2": невтішне опитування

У Німеччині провели дослідження щодо ставлення громадян до питання "Північного потоку-2". Більшість опитаних німців – за введення в експлуатацію російського газогону.

6 січня з'явилися результати опитування громадської думки Deutschlandtrend, яке провів інститут Infratest dimap. Згідно з соціологічним опитуванням, у Німеччині втрачають довіру до Росії.

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"Північний потік-2" отримав підтримку серед опитаних німців

Навіть попри напружені відносини між Німеччиною та Росією, шість із десяти опитаних вважають, що "Північний потік-2" мають ввести в експлуатацію.

Водночас противників російського газогону "Північний потік-2" було більше, ніж його прихильників – 55% проти 34% – серед опитаних, які симпатизують партії "Союз-90" / "Зелені".

У так званих старих федеральних землях за завершення проєкту газопроводу виступили 57% проти 30%. За даними опитування, на сході Німеччини "Північний потік-2" отримав найбільшу підтримку – 70%.

Будівництво "Північного потоку-2": останні новини

Російське міністерство закордонних справ вважає, що сертифікація "Північного потоку-2" може затягнутись до літа 2022 року через ймовірні санкції США.

У Держдепартаменті США заявили, що законопроєкт щодо введення санкцій проти газогону "Північний потік-2" підірве "об'єднаний фронт" з Європою у протидії Росії.

Очільник МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що чергова агресія проти України матиме для Росії "серйозні стратегічні наслідки". Зокрема, це може спровокувати обговорення закриття "Північного потоку-2".