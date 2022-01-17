У Німеччині експерти закликають уряд радикально змінити політику щодо Росії

Німецькі експерти написали відкритий лист до уряду. Вони розкритикували "східну політику" Берліна і заявили, що її слід кардинально змінити.

Видання опублікувало переклад листа 73 німецьких експертів з питань Східної Європи та міжнародної безпеки до уряду Німеччини та політичних партій Бундестагу.

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Експерти вважають дії щодо Москви неправильними

Автори листа розкритикували політику Німеччини. Вони зазначили, що країна, хоч і є "найбільшою економічною силою в Європі, протягом 30 років критично спостерігала за діями Кремля, але переважно залишалась байдужою".

Експерти вважать, що недостатні санкції за окупацію Криму та агресію на Донбасі, російсько-німецькі трубопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2" "проклали шлях до вторгнення Росії в Україну". Крім того, вони "повністю усунули залишковий економічний вплив Києва на Москву".

Подальша не більше ніж словесна чи символічна реакція Берліна на "російські ревізіоністські авантюри" тільки спонукає Кремль до "нових ескапад",

– зазначили експерти.

Уряд Німеччини просять змінити політику щодо Росії

Також автори листа прокоментували останні вимоги щодо "гарантій безпеки", які Росія висунула НАТО і США. Експерти переконані, що після таких маніпуляцій Німеччина має нарешті відмовитися від свого особливого східного політичного шляху.

Вони підсумували, що не можна миритися з демонстративним порушенням Росією основоположних принципів ООН, ОБСЄ та Ради Європи (офіційно визнаних і самою Москвою) у Східній, а тепер і в Північній Європі.

Політика Німеччини щодо Росії має бути докорінно скоригована,

– йдеться у листі.

Експерти рекомендують врахувати, що якщо Німеччина не змінить алгоритм своїх дій, це підштовхуватиме Кремль до "нових авантюр".

У листі йдеться про те, що саме на Німеччині лежить особлива відповідальність як на ключовій країні ЄС, НАТО та західної спільноти загалом. Тому Берлін має нарешті ліквідувати розрив між своєю публічною риторикою та реальною практикою у Східній Європі.

Реалізувати це експерти пропонують через низку паралельних та конкретних заходів політичного, правового, дипломатичного, громадянського, технічного та економічного характеру.

Позиція Німеччини щодо Росії: останні новини

Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що Німеччина блокує постачання зброї через НАТО. Згодом ЗМІ зазначили, що такою була особиста позиція ексканцлерки Ангели Меркель. До цього механізму вона нібито вдавалась з травня 2021 року.

Зміна уряду на питання зброї Україні не дуже вплинула. Адже у німецькому Міністерстві закордонних справ досі вважають, що надання Україні зброї спричинить непотрібну ескалацію ситуації.

Крім того, у Берліні заявляють, що Росію не варто відключати від міжнародної платіжної системи SWIFT. Там переконують, що цього не треба робити, навіть якщо Москва нападе на Україну.

"Північний потік-2" у Німеччині традиційно називають "суто економічним проєктом, який не варто плутати з політикою.

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