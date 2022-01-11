У Німеччині кажуть, що США зривали "Північний потік-2" з власних інтересів
Джерело:Frankfurter Allgemeine Zeitung
Прем'єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія заявив, що США виступали проти "Північного потоку-2" нібито з власних інтересів. Сам чиновник такої позиції не поділяє.
"Критикувати "Північний потік-2" – неправильно"
Залежність Німеччини від російського газу слід враховувати, критикуючи скандальний газопровід. Про це Міхаель Кречмер заявив у інтерв'ю.
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Останніми місяцями ми всі були зайняті "Північним потоком-2" – проєктом, який зривали американці зі своїх енергетичних, політичних інтересів, а деякі партії в Німеччині критикують досі. Я вважаю це неправильним,
– сказав політик.
Він наголосив, що з одного боку слід бачити економічні інтереси США, а з іншого – залежність від російського газу.
США проти нових обмежень щодо газопроводу
У Білому домі виступили проти запровадження нових санкцій щодо "Північного потоку-2". Адміністрація Джо Байдена вважає, що вони "не матимуть потрібних наслідків" і "підірвуть єдність" Європи.
Представник Держдепу Нед Прайс наголосив, що США і досі вважають газопровід "шкідливим російським проєктом", однак санкції до нього "не є справжньою спробою протистояти подальшій агресії Росії чи захистити Україну".
Останні новини про російський проєкт
- Для запуску "Північний потік-2" має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі, зокрема відповідати правилам Третього енергопакета.
- У листопаді 2021 року Німеччина зупинила сертифікацію газопроводу. Її відновлять, коли газогін проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.
- Попри те, що дозволів досі немає, "Північний потік-2" наповнюють газом.
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