Два фронти і участь Білорусі: у Німеччині назвали сценарії нового наступу Росії у квітні

У Міноборони Німеччини не виключають, що новий наступ Росії розпочнеться у квітні 2023 року і буде неминучим. Під час наступу Росія буде розраховувати на підтримку Білорусі.

Німецькі ЗМІ назвали два сценарії нового наступу Росії, пише 24 канал. Видання Neue Zürcher Zeitung пише, що квітневий наступ передбачає можливе вторгнення Росії на підконтрольну Україні частину Донбасу.

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Росія спробує захопити Донбас

При першому сценарії кремлівський диктатор Владімір Путін розраховує на допомогу самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Відзначається, що білоруські війська будуть використані як загроза та відволікальний чинник під час реального наступу Росії. Якщо білоруські військові з'являться на спільному з Україною кордоні, то "українським захисникам доведеться розділитися, щоб відбити можливе вторгнення з Півночі".

Німецькі аналітики сумніваються, що Лукашенко вступить безпосередньо у війну. Проте там допускають, що Лукашенко може щонайбільше розгорнути армію для погрозливих жестів. Метою Москви буде повне взяття під свій контроль Донбасу.

Білорусь вступить у сухопутну війну

Другий сценарій, який у Німеччині вважають малоймовірним, передбачає, що білоруська армія візьме участь у війні. Цей сценарій передбачає відкриття двох фронтів.

Зокрема, білоруські війська пішли б у наступ на Київ, а російські – наступали б по всьому Донбасу. Також окупанти могли б завдати удару і по Заходу України.

Якщо армії Путіна вдасться просунутися на захід України, війська можуть відрізати західні постачання і змусити український уряд капітулювати. Проте ця стратегія вимагатиме загальної мобілізації в Росії, оскільки російська армія вже значно ослаблена війною в Україні і потребуватиме більше солдатів,

– йдеться у статті Kreiszeitung.

Для другого сценарію Росії необхідна загальна мобілізація. Але зазначається, що це "досить малоймовірно з внутрішньополітичних причин".

Автори нагадали, що міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу заявив, що чисельність армії має бути збільшена до 1,5 мільйона солдатів. Крім того, Путін сказав, що 200 тисяч солдатів зараз проходять військову підготовку.

У статті Focus вказано, що в такому разі росіяни прагнутимуть "дійти аж до польського кордону, щоб перешкодити постачанням зброї із Заходу та окупувати Придністров'я – регіон, який відколовся від Молдови".

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