У Німеччині остаточно сформували новий уряд: хто до нього потрапив

8 грудня 2021 , 15:39
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Джерело:

DW

У Німеччині 8 грудня сформували новий уряд країни. Його очолив 63-річний Олаф Шольц з Соціал-демократичної партії. Саме він замінив на посаді Ангелу Меркель.

Водночас віцеканцлером Бундестагу став представник партії "зелених" Роберт Хабек.

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Хто увійшов до нового уряду Німеччини

  • МЗС очолила Анналена Бербок (партія "зелених").
  • Міноборони – Крістіна Ламбрехт (СДПН).
  • МВС – Ненсі Фезер (СДПН).
  • Мінфін – Крістіан Лінднер (партія "Вільні демократи").
  • МОЗ – Карл Лаутербах (СДПН).
  • Мінпраця – Хубертус Хайль (СДПН).
  • Мінрозвитку – Свенья Шульце (СДПН).
  • Мінбуд – Клара Гейвіц (СДПН).
  • Мінсільгосп – Джем Оздемір (партія "зелених").
  • Мінекології – Штеффі Лемке (партія "зелених").
  • Мінсім'ї – Анна Шпігель (партія "зелених").
  • Мін'юст – Марко Бушманн (партія "Вільні демократи").
  • Мінтранс – Фолькер Віссінґ (партія "Вільні демократи").

Обов'язки голови відомства канцлера поклали на Вольфганга Шмідта від Соціал-демократичної партії.

Зміна влади в Німеччині: головне

  • Наприкінці вересня 2021 року в Німеччині відбулися вибори до Бундестагу. Тодішня канцлерка Ангела Меркель ще напередодні виборів заявила, що не балотуватиметься на нову каденцію.
  • Блок ХДС/ХСС, який багато років був при владі в Німеччині, посів друге місце з рекордно низьким показником – 24,1%.
  • Переможці виборів – соціал-демократи – сформували коаліцію, яку вже назвали "світлофорною" – з партією "зелених" та вільними демократами. Християнсько-демократичний блок залишили за бортом коаліції.
  • 2 грудня Ангела Меркель урочисто покинула пост канцлерки, який обіймала 16 років.

Детальніше про нового канцлера Німеччини: дивіться відео

 

Автор: Альона Захарова