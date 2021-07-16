У Німеччині пожежника віднесло потужним потоком води: вражаюче відео порятунку

16 липня 2021 , 17:52
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Джерело:

24 канал

Німеччина потерпає від сильної негоди. Потужні повені накрили, зокрема, федеральну землю Рейнланд-Пфальц. Мережу сколихнула шокуюча історія порятунку місцевого пожежника.

Його почало відносити вниз вулицею потужним потоком дощової води. Свідки цього моторошного інциденту ледь не в останній момент змогли врятувати чоловіка.

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Як все відбувалося

Очевидці зняли цей випадок на відео та оприлюднили його у соцмережах. На кадрах видно, як чоловіка у жовтій формі несе вода, він не може самотужки вибратися на сушу. Кілька місцевих мешканців помітили це й вирішили діяти. До пожежника підбігли одразу кілька людей й почали витягувати його у безпечне місце. Врешті, їм вдалося його врятувати.

Порятунок пожежника у Німеччині: дивіться відео

Німеччину накрила негода: що відомо

  • Станом на 16 липня масштабні повені у Німеччині забрали життя понад 100 людей. Водночас зниклих безвісти внаслідок стихії – вже 1 300.
  • Напередодні влада оголосила у країні режим військової катастрофи. Це дозволить командирам за власним рішенням направляти техніку на допомогу місцевій владі. 
  • Кліматологи шоковані тим, що відбувається. Мовляв, зміни клімату роблять екстремальну погоду ще гіршою, ніж прогнозували раніше.
Автор: Ірина Буртик