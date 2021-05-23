Усі дозволи є: у Німеччині продовжили прокладання "Північного потоку-2"

У Балтійському морі, в територіальних водах Німеччини, продовжують укладати "Північний потік-2". Зокрема, до будівництва приступило судно-трубоукладач "Фортуна".

"Фортуна" працює за наявними дозволами, нічого не порушуючи. Річ у тім, що Федеральне морське та гідрографічне агентство у Гамбурзі раніше схвалило продовження роботи.

Раніше Кулеба розповів, що дипломати роблять, щоб зупинити "Північний потік-2"

Дозвіл на прокладання труб "Північного потоку" є

За словами представника компанії, судно "Фортуна" працює відповідно до наявних дозволів і заяв влади. До того ж саме це судно не входить у свіжий санкційний список США.

Роботи почалися після того, як Федеральне відомство з судноплавства і гідрографії видало негайний дозвіл на будівництво 2-кілометрової ділянки трубопроводу у виключній економічній зоні Німеччини.

Труби дозволяється розміщувати на морському дні, а сам монтаж повинен відбутися пізніше. Згідно з інформацією ЗМІ, робота з російським несучим судном "Академік Черскі" триває також у водах Данії.

Трубопровід "Північний потік-2" з Росії через Балтійське море до Німеччини в основному завершений. Згідно з інформацією, у німецьких водах відсутні 13,9 кілометра однієї нитки трубопроводу та 16,8 кілометра – другої.

Через санкції США будівництво російського газопроводу в обхід України тривалий час було замороженим. Однак через рік паузи його відновили. Сталося це зокрема через пом'якшення санкційного тиску.

У травні 2021 року Держдеп США повідомив, що країна не запроваджуватиме санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її гендиректора Маттіаса Варніга.

Тим часом глава українського МЗС Дмитро Кулеба розповів, що дипломати продовжують активну роботу над тим, щоб зупинити це суперечливе будівництво.

Українська сторона заздалегідь знала про звіт Держдепу і почала працювати з Конгресом.

За кілька днів після заяви – 21 травня – США ввели санкції проти компаній і суден, які займаються безпосередньо укладанням труб.

Таке рішення, мовляв, відповідає "національним інтересам" держави.