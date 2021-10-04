У Німеччині відбулися перші переговори про урядову коаліцію

Чотири основні партії, які здобули на виборах у Німеччині найбільше голосів, починають офіційні переговори про коаліцію. Німецькі соціал-демократи заявили, що готові перейти до тристоронніх коаліційних переговорів із "Зеленими" та вільними демократами.

Переговори почалися через тиждень після парламентських виборів. Домовлятися доведеться через те, що рішучого лідера виборчих перегонів не було.

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Варіанти коаліції у Німеччині

Лівоцентристські соціал-демократи зустрілися з неоліберальними Вільними демократами у неділю. Згодом на перемовини вони пішли із зеленими.

"Зелені", які посіли третє місце на виборах, і ФДП, які посіли четверте місце, вже зустрілися для переговорів. У ЗМІ їх називають "партіями королів", отже за їхню участь у коаліції починається боротьба.

Лівоорієнтовані Зелені заявили про свою перевагу коаліції з СДПН, тоді як ФДП віддасть перевагу уряду, очолюваному консерваторами. Молодіжне крило Партії Зелених висловило повне неприйняття будь-якого варіанту формування коаліції з ХДС. Опитування показують, що виборці віддають перевагу коаліції СДПН з Вільними демократами та "Зеленими".

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