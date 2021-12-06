У Німеччині вважають, що Україну треба взяти до ЄС, але не до НАТО

У Німеччині заявили, що Україні найкраще брати приклад з Фінляндії. Зокрема, вона є членом Європейського Союзу, але не входить до НАТО.

Про це розповів глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер. Він також не вірить у можливість повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

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За словами Ішингера, у Москві знають, що ціна за наступ буде значно вищою, аніж вигода. Водночас Володимир Путін давно боїться, що США таки приймуть Україну та Грузію до НАТО. Це є "червоною лінією" для Кремля.

Втім, на думку дипломата, не можна сказати, що Україна та Грузія ніколи не можуть стати членами НАТО.

Але ми могли запропонувати Україні орієнтуватися на фінів у довгостроковій перспективі. Фінляндія є членом ЄС, але не НАТО,

– наголосив Ішингер.

Представники уряду Німеччини у квітні стримано відреагували на бажання України найближчим часом отримати План дій щодо членства в НАТО. Там заявили, що наразі питання вступу держави до Альянсу не на порядку денному.

Дипломат вважає правильним, що нова коаліційна угода спочатку займає чітку позицію щодо ситуації в Україні та Білорусі, а лише потім говорить про Росію.

Як додав Ішингер, Росія проводить "опортуністичну політику", тому з нею потрібно вести переговори з позиції сили.

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