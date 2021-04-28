У Німеччині закликали Росію зняти обмеження в Чорному морі

У Німеччині привітали відведення російських війсь від кордону з Україною. Крім того, міністр закордонних справ Гайко Маас закликав Росію зняти обмеження в Чорному морі.
Джерело:DW
Маас звернувся до Росії, наголосивши, що за словами мають швидко йти дії. Хоча й міністр зауважив, що потрібні ще й додаткові кроки. Про це політик сказав під час зустрічі зі словацьким колегою Іваном Корчком.
До речі У Німеччині заявили, що Україні загрожує замороження конфлікту на Сході
Про які кроки говорить Маас
Міністр заявив, що Росія повинна зняти обмеження на судноплавство в Чорному морі. Крім того, він акцентував на дотриманні перемир'я на Донбасі.
Корчок погодився з Маасом та додав, що Словаччина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.Зверніть увагу! З 24 квітня Росія закрила частину акваторії Чорного моря для іноземних кораблів. Зокрема, для трьох районів. Обмеження триватимуть до 31 жовтня.
Що цьому передувало
- У квітні Росія стягувала до українського кордону та в окупований Крим свої війська. У Кремлі говорили, що це нібито для навчань.
- Україна та світ були стурбовані такими діями Росії, тому що розвідка попереджала: агресор може готувати провокації.
- До речі, у Пентагоні скупчення військ назвали найбільшим із 2014 року.
- Проте 23 квітня Міноборони Росії заявило, що "навчання та раптова перевірка" завершилися, тому військові повертаються на місця постійної дислокації.