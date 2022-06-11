Німецький міністр застряг у ліфті з Ляшком під час візиту в Україну

Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах здійснив візит до України. Деякі події він запам'ятає на все життя.

Візит до України здійснила німецька делегація дипломатів та високопосадовців. Оцінив стан українських лікарень і міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах.

Читайте також У Сербії затримали ексначальника в СБУ Наумова: Зеленський називав його зрадником

Пригода з ліфтом

Карл Лаутербах після інспекції лікарень з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком зауважив, що наші медичні заклади не в найкращому стані. Принаймні, у нього склалося таке враження через ліфт.

Наприкінці інспекції однієї з лікарень Львова міністри застрягли у ліфті, який опустився на 1 метр нижче, аніж було потрібно.

Останній твіт про подорож Україною. Клініки були в незадовільному стані. Ось я застряг у ліфті з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком, який раптом опустився на 1 метр. Спочатку ніхто не хотів вилазити,

– описав ситуацію Лаутербах.

За підсумками візиту Лаутербах повідомив, що Німеччина буде надавати медичну підтримку для України. За словами Лаутербаха, його країна готова допомогти з обладнанням та фахівцями, також йдеться про будівництво у Льові реабілітаційного центру для поранених на війні українців.

Війна Росії проти України: останні події

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів повідомив, що почалася війна на виснаження Росії. Ворог може знизити інтенсивність бойових дій, щоб зекономити ресурси та продовжити тривалість війни проти України.

Бійці тероборони можуть брати участь у бойових діях. Законопроєкт, який передбачає залучення ТрО до виконання завдань у зоні бойових дій вже підписав президент Володимир Зеленський.

На Слобожанському напрямку втрати ворога перевищили його очікування. Через це російські окупанти будуть облаштовувати додатковий польовий госпіталь у Бєлгородській області.

Російські окупанти посилили свої потужності в акваторії Чорного моря. Наразі ракетними обстрілами Україні загрожують 6 суден, оснащених крилатими боєприпасами. Окрім того, ворог укріпив свої позиції на острові Зміїний.

Ворог намагався проводити наступальні дії в напрямку Слов'янська та атакувати біля Попасної. Наші захисники та захисниці стримали окупантів та завдали їм нових втрат.

Дивіться також – спалах холери та інших інфекцій: в окупованому Маріуполі починають "гуляти" небезпечні хвороби