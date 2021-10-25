Німецький уряд отримав пропозицію України про додаткові обсяги транзиту російського газу

Посольство Німеччини в Україні вже передало Німеччині пропозицію України щодо транспортування газу через українську ГТС. Мовиться про додаткових 55 мільярдів кубів газу на рік.

Їх Україна запропонувала транспортувати на спеціальних умовах. Це трапилось на пресконференції в понеділок, 25 жовтня.

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Німеччина отримала пропозицію України щодо газу

Ми отримали цю пропозицію від України і передали Федеральному міністерству економіки та енергетики, як і всі інші пропозиції української сторони. Ми будемо її інтенсивно обговорювати,

– заявила Фельдгузен.

Вона також пояснила, що Німеччина намагається разом з Україною зберегти транзит газу через українську територію.

Окрім того, на її думку, колись газовий транзит повністю припиниться, тому Україні слід працювати над майбутнім своєї газотранспортної системи. Зокрема мовиться про роботу над тим, щоб надалі забезпечити нею і транзит водню, щоб стати енергетично незалежною. А також самій мати змогу експортувати енергію.

Коротко про транзит газу через Україну