Німецький суд кинув за ґрати групу українських "мафіозі"

Окружний суд Дюссельдорфа в Німеччині визнав винними усіх 9 фігурантів справи про шахрайство. Їх ще називали "українсько-російська турботлива мафія".

Про це пише Der Spiegel.

Як довели у суді, обвинувачені проводили операції з надання медичних послуг по догляду за хворими та інвалідами протягом восьми років.

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Всі дев'ять учасників злочинної схеми отримали до 7 років позбавлення волі. Більшість з них були вихідцями з України та Росії, за що і отримали своє прізвисько.

Кілька лікарів також брали участь в шахрайстві, отримуючи за це хабарі.

Організована група виставляла рахунки за послуги, які по факту не надавалися, або йшлося про косметичні процедури.

Також суддя підтвердив провину шахраїв у відмиванні грошей.