Німці впевнені, що їм нічого не загрожує, – експерт про їхню позицію щодо війни в Україні

Німеччина обіцяла Україні системи ППО та РСЗВ, проте згодом заявив, що вони можуть надати їх лише ближче до зими. Експерт каже, що німці так поводяться, бо впевнені, що їм нічого не загрожує.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він каже, що Німеччина передала частину озброєння, але далеко не все, що обіцяла.

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Експерт знайомий з німецьким озброєнням МГ-42, це так звана "німецька косарка". У НІмеччині цієї зброї достатньо, як і боєприпасів до них.

За словами Черник, є рух у напрямку цієї зброї. Також німці задекларували передавання певної частини танків, реактивних систем залпового вогню та навіть зенітно-ракетного озброєння

Треба пам'ятати, що вільної зброї у німців на складає немає. Тобто їм треба передавати своє. Німці абсолютно впевнені, що їм нічого не загрожує,

– пояснив Черник.

До того ж, то не варто недооцінювати російські спецслужби. Не сумніваюся, що вони глибоко інтегровані в "німецьке тіло", і на мою думку там присутній цілий пакет компроматів.

Позиція Німеччини у війні Росії проти України

Німецький уряд після вторгнення Росії в Україну погодився зупинити будівництво "Північного потоку-2" та підтримав нафтове та вугільне ембарго. Також Німеччина відмовилася платити за російський газ у рублях.

Значна частина німецьких компаній призупинила роботу в Росії або вийшла з ринку держави-агресорки. Водночас 38 німецьких підприємств продовжують бізнес у Росії.

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер попри критику тривай час не покидав російську компанію "Роснефть". Він зрікся посади голови ради директорів тільки у травні.

Військова підтримка Німеччини також викликає питання. Берлін блокував постачання Україні танків та іншого важкого озброєння, коли німецькі компанії були готові передати потрібну зброю.

1 червня канцлер Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні сучасну систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Та тепер стало відомо, що поставки озброєння можуть відкласти аж до листопада – грудня.

Також днями Ангела Меркель заявила, що не вважає себе винною у тому, що Росія напала на Україну. Ексканцлерка Німеччини наголосила: вибачатися вона не планує. А відносини з Росією Меркель виправдовує "сусідством".

Петро Черник про ситуацію на фронті, постачання зброї та позицію ЄС