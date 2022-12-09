У Німеччині людям розсилають фейкові листи від імені України з пропозицію воювати проти Росії

У Німеччині людям на електронні скриньки надходять фейкові листи від нібито імені консульства України. У підроблених повідомленнях німців закликають вступити до іноземного легіону в Україні.

Інформацію про фейкові листи, які отримують люди в Німеччині, повідомив речник МЗС України Дмитро Ніколенко. За його словами, листи почали надходити від нібито імені генерального консульства України в Дюссельдорфі.

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Як розповів Ніколенко, у листах міститься пропозиція долучитися до іноземного легіону в Україні за грошову винагороду. У МЗС наголосили, що зазначені листи є підробкою.

Жодних таких повідомлень українська консульська установа не надсилала,

– повідомив речник МЗС.

Він додав, що консули вже звернулися в німецьку поліцію задля проведення розслідування.

"Розглядаємо розсилання фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян", – заявив Ніколенко.

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