Ницість, яку пробачити не можна, – заступниця Резнікова про розкрадання в армії

З людьми, які коштом армії намагаються розв'язати власні питання, ведуть жорстку боротьбу. Міністерство оборони України просить повідомляти про такі факти недоброчесності.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи". За її словами, у країни, яка веде війну, має бути жорстке ставлення до тих, хто підриває армію.

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"Можна говорити високими фразами або ж нормами Кримінального кодексу, але я вважаю, що коли в країні війна, то останнє, що можна робити – наживатися на армії. Це така ницість, яку не можна простити, не можна на неї заплющити очі й це варто прирівнювати до зради", – розповіла Маляр.

Я, як юристка, розумію, що це геть інші правопорушення, але по суті своїй, це те, що підриває армію, на якій стоїть ця держава. Люди, які це роблять, повинні бути покараними,

– додала вона.

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