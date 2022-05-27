У ній буде багато діточок, – Данілов розповів, якою бачить Україну після перемоги

Олексій Данілов заявив, що для процвітання Україні потрібно багато дітей. Адже саме вони – майбутнє нашої країни.

Влада має зробити все, щоб жінки та діти повернулися в Україну

Про те, якою він бачить майбутню Україну, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів у інтерв'ю.

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Я б дуже хотів, щоб вона була міцною, незалежною, квітучою. Щоб тут було дуже-дуже багато діточок. Тому що діти це наше майбутнє. Те, що сьогодні на них припадає така доля – дуже страшно. Це дуже боляче. Мені як діду, в якого 9 онуків на це дивитися дуже боляче,

– зазначив політик.

Він наголосив, що чим більше буде дітей, тим кращим буде в України майбутнє.

Данілов зазначив, що зараз багато молодих людей, жінок та дітей поїхали за кордон, рятуючись від війни. Тому головне завдання влади – зробити такі умови, за яких би всі повернулися.

Внаслідок дій російської армії в Україні загинули щонайменше 238 дітей , ще 433 – зазнали поранень. Крім того, за даними Організації Об'єднаних Націй, Росія незаконно вивезла з України 230 тисяч дітей. Окупанти роблять це для того, щоб знищити українську націю, позбавивши її майбутнього покоління.

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Останні новини про війну в Україні

За даними Генштабу російські окупанти намагаються закріпитися у Лимані та проводять там розвідку. Найзапекліші бої ведуться на Лиманському та Бахмутському напрямках.

На Слов'янському напрямку вороже військо відновило наступ та обстріл позицій Збройних Сил України.

У Пентагоні заявили, що попри чисельну перевагу російська армія досягла в Україні лише незначного успіху. Через поразки військово-політичному керівництву держави-агресорки доводитися вигадувати нові стратегії. Тепер окупанти хочуть захопити далекосхідні області України.

Уночі проти 27 травня мешканці Дніпропетровщини почули звуки вибухів. Зранку голова ОВА Валентин Резніченко повідомив, що було кілька "прильотів". Ворог завдав регіону серйозних руйнувань. Наразі рятувальники розбирають завали.

На Півдні українські військові змусили російський гелікоптер Мі-24 втікати так і не атакувавши. Крім того, наші воїни ліквідували 35 окупантів та кілька їхніх бойових машин піхоти. Загалом ЗСУ виконали в цьому регіоні понад 100 вогневих завдань.

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