Ніякого нападу на Україну зі сторони Білорусі найближчим часом не буде, – Арестович
Джерело:фейсбук Олексія Арестовича
Напередодні у ЗМІ та соцмережах з'явилась інформація про підготовку Білорусі до нападу на Україну. В Офісі Президента кажуть: найближчим часом військо Лукашенка не наступатиме на українські території.
Про це повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він зняв відео разом з іншим радником Єрмака Михайлом Подоляком.
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У Білорусі є дивні люди з дивною уявою, – Подоляк
Я можу вам повідомити, що ніякого нападу зі сторони Білорусі найближчим часом не буде,
– запевнив Арестович.
При цьому Подоляк додав, що у Білорусі є певні дивні люди, які мають особисте уявлення, звідки і куди треба нападати. В Офісі Президента наголосили: наразі боятись не треба, коли буде якась загроза – пообіцяли повідомити.
У Міноборони кажуть, що розглядають всі варіанти
Тим часом в українському Міністерстві оборони кажуть ,що наші Збройні Сили готуються до різних варіантів – чи це напад з Білорусі, чи з Придністров'я. Заступниця міністра Ганна Маляр підтвердила, що Росія вже використовує білоруську територію для агресії проти України. Також окупанти у Білорусі розміщують озброєння, проводять навчання та лікують поранених.
У Рівненській ОВА кажуть, що наступ білорусів – приречений
Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль запевнив, що в області постійно готуються до можливого вторгнення – зокрема, проводять бойове чергування та покращують фортифікаційні споруди. Якщо білоруси наважаться перетнути кордон, то на них чекають великі проблеми. Адже на боці українців навіть місцевість – непрохідні ліси з болотами та численні річки.
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Загроза нападу з Білорусі: останні новини
- До 8 липня в Білорусі проводять військові навчання з мобілізації, на яких викликали військовозобов'язаних. Також білоруси стягнули техніку та озброєння до кордонів.
- Президент Володимир Зеленський наказав через загрозу вторгнення провести перевірку у 4 прикордонних з Білоруссю областях.
- Військовий експерт Олег Жданов каже, що є аргументи на користь того, що Олександр Лукашенко таки готується до війни.
- Проте для цього білорусам буде необхідно здійснити якусь провокацію, адже жодних причин для початку бойових дій у Мінська немає.
Дивіться пояснення Арестовича про ймовірність нападу з Білорусі