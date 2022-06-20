Ніякого нападу на Україну зі сторони Білорусі найближчим часом не буде, – Арестович

Напередодні у ЗМІ та соцмережах з'явилась інформація про підготовку Білорусі до нападу на Україну. В Офісі Президента кажуть: найближчим часом військо Лукашенка не наступатиме на українські території.

Про це повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він зняв відео разом з іншим радником Єрмака Михайлом Подоляком.

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У Білорусі є дивні люди з дивною уявою, – Подоляк

Я можу вам повідомити, що ніякого нападу зі сторони Білорусі найближчим часом не буде,

– запевнив Арестович.

При цьому Подоляк додав, що у Білорусі є певні дивні люди, які мають особисте уявлення, звідки і куди треба нападати. В Офісі Президента наголосили: наразі боятись не треба, коли буде якась загроза – пообіцяли повідомити.

У Міноборони кажуть, що розглядають всі варіанти

Тим часом в українському Міністерстві оборони кажуть ,що наші Збройні Сили готуються до різних варіантів – чи це напад з Білорусі, чи з Придністров'я. Заступниця міністра Ганна Маляр підтвердила, що Росія вже використовує білоруську територію для агресії проти України. Також окупанти у Білорусі розміщують озброєння, проводять навчання та лікують поранених.

У Рівненській ОВА кажуть, що наступ білорусів – приречений

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль запевнив, що в області постійно готуються до можливого вторгнення – зокрема, проводять бойове чергування та покращують фортифікаційні споруди. Якщо білоруси наважаться перетнути кордон, то на них чекають великі проблеми. Адже на боці українців навіть місцевість – непрохідні ліси з болотами та численні річки.

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Загроза нападу з Білорусі: останні новини

До 8 липня в Білорусі проводять військові навчання з мобілізації, на яких викликали військовозобов'язаних. Також білоруси стягнули техніку та озброєння до кордонів.

Президент Володимир Зеленський наказав через загрозу вторгнення провести перевірку у 4 прикордонних з Білоруссю областях.

Військовий експерт Олег Жданов каже, що є аргументи на користь того, що Олександр Лукашенко таки готується до війни.

Проте для цього білорусам буде необхідно здійснити якусь провокацію, адже жодних причин для початку бойових дій у Мінська немає.

Дивіться пояснення Арестовича про ймовірність нападу з Білорусі