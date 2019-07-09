Ніякої перемоги не бачу, – експерт про чистки в партії "Слуга народу"

Під час закритого з'їзду пропрезидентської партії "Слуга народу" з виборчого списку до Верховної Ради виключили сімох кандидатів.

"Підставами для виключення зі списку стали результати постпраймеріз, тобто надана громадянами через партійний сайт інформація", – пояснила керівник прес-офісу політсили Євгенія Кравчук.

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У коментарі 24 каналу голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель зазначив, що праймеріз і постпраймеріз – це одна з головних "фішок" нинішньої виборчої кампанії. Водночас Кошель вважає, що ця технологія є дивною:

Аргументую. Зараз кілька політичних сил намагаються подати своїм виборцям як перемогу те, що вони очищають свій список від одіозних фігур або кандидатів із сумнівною репутацією, Питання: чому це перемога? Це перш за все, помилка самої партії, яка включала ці токсичні фігури у свої списки, тому ніякої перемоги в цьому не бачу.

Голова КВУ додає, що в Європі та інших країнах праймеріз відбувається шляхом внуршньопартійного опитування.

Є два види праймеріз. Перший – коли самі партійці вирішують, хто їх представлятиме у виборчому списку. Другий – коли цікавляться думкою виборців. Тому досить дивним видається праймеріз для політичних партій (таких як "Слуга народу" та інших), які навіть не мають регіональних структур. На мій погляд, постпраймеріз – це, швидше, спроба виправдання перед виборцями того факту, що партія не змогла самостійно сформувати якісний виборчий список,

– констатує керманич КВУ.

Детальніше про постпраймеріз у партії "Слуга народу" читайте в статті Наталії Ромашової "Очищення чи піархід: кого виключили зі списку партії Зеленського і що це означає".

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