У Ніжині прогримів вибух: туди летіла балістика

Увечері 27 травня у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. У Ніжині чули вибух.

Повітряні сили попереджали про небезпеку ракетних ударів з північного сходу, передає 24 Канал.

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Вибух у Ніжині

О 20:14 Повітряні сили повідомили про рух ракети через Сумщину у напрямку Чернігівщини. Згодом вони закликали мешканців Ніжина негайно пройти в укриття.

О 20:17 військові попередили про ще один вихід балістики у напрямку Чернігівщини.

О 20:31 у Ніжині чули вибух.

Нагадаємо, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповідав, що Росія модернізувала свої балістичні ракети "Іскандер-М". За його словами, це ускладнює процес перехоплення балістичних ракет і роботу систем ППО, проте не унеможливлює її.

Також Ігнат зазначив, що траєкторію польоту ракет і дронів проєктує ворог. Однак Повітряні сили можуть прогнозувати, куди противник намагатиметься бити того чи іншого дня, чи ночі. У такий спосіб наші захисники можуть зробити певні корективи організації протиповітряної оборони.

Військовий наголосив, що інформація про можливий рух на аеродромах у Росії, де дислокуються стратегічна авіація агресора, надходить з різних джерел.