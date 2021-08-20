Низку регіонів накриють грози: синоптики попереджають про небезпеку

На східні, частину центральних та північних областей 21 серпня сунуть грози. Крім того, можуть зірватись потужні шквали.

Так, в окремих районах шквали сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Може бути град.

До речі На Полтавщині випав град розміром зі сливу: шокуюче відео

Де прогнозують грози

Синоптики попереджають про небезпеку у східних регіонах, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях.

Однак дощі з грозами охоплять також Захід. Сухо та сонячно буде лише на Півдні, у Центрі та низці північних областей.

Негода в Україні: останні новини

У місті Карлівка, що у Полтавській області, розгулялася негода. 19 серпня випав величезний град.

В окупованому Криму була потужна злива. За кілька годин в Сімферополі випало більше місячної норми опадів. У деяких місцях води було по пояс.

Також 19 серпня сильна гроза накрила Дніпро. Автомобілі "плавали" вулицями, залило навіть людей, які сховалися на зупинках.

Дощило і в Одесі. Перед тим у регіоні оголосили штормове попередження.

Негода наробила лиха й у Вінницькій області. У кількох районах дерева летіли прямо на автошляхи. Надзвичайникам довелось спилювати та прибирати їх.

Попри грози та шквали, в Україні не буде надто холодно. Прогнозують +23...+28 градусів.