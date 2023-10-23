Масштабні тривоги по Україні: була загроза "Шахедів" і ракет, на Черкащині працювала ППО

Російські окупанти щодня намагаються атакувати мирні українські міста. Майже опівночі 24 жовтня в низці областей оголосили повітряну тривогу.

У жодному разі не ігноруйте повідомлень про небезпеку, закликає 24 Канал. Адже внаслідок ворожих атак часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.

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У низці областей оголошували повітряні тривоги

Хмельницької області,

Запорізької області,

Дніпропетровської області,

Донецької області.

Відбій тривог по областях. Втім, спокій тривав не довго. Вжеу багатьох областях України знову пролунала тривога. За повідомленням Повітряних сил, виникла загроза застосування балістичного озброєння в областях.Проте вже за декілька хвилин – один за одним почали лунати відбої. Карта повітряних тривог станом/ СкриншотПовітряну тривогу скасували скрізь, окрім Луганщини та Криму. Станом наповітряна тривога зберігалася для:В усіх інших регіонах України повідомили про відбій. Близькоповітряна тривога залунала у західних областях. Спершу – на Хмельниччині, а згодом – у Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях. Там – загроза застосування ударних безпілотників. На Сході, Півдні та в Центрі водночас – ракетна небезпека. МайжеУкраїною прокотилася нова хвиля тривог.

Увага! Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська, Черкаська – ракетна небезпека!

– наголосили в Повітряних силах.

Вінницькій області;

Черкаській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Кіровоградській області;

Дніпропетровській області;

Миколаївській області;

Херсонській області;

Запорізькій області;

Донецькій області.

Станом назагроза ворожої атаки зберігалася для Чернівецької, Вінницької та Донецької областей. Через чергову загрозу ворожого обстрілу в низці областей о 23:40 вже оголошували повітряну тривогу. Сирени лунали у:

Увага! Загроза застосування ударних БпЛА! Наполегливо прошу, до сигналу відбою перебувайте в укриттях!

– наголосив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Масована атака по Україні: коротко

Близько 1 ночі 23 жовтня попередили, що існує загроза ударних БпЛА для Затоки, що на Одещині. Також "Шахеди" рухалися вздовж самої Одеси. Вже пів на 2 ночі вони перемістилися на Херсонщину і Миколаївщину, а на Одещині стало чисто.

У повітряному просторі Київської області також фіксували БпЛА. Повітряна тривога тривала понад 2 години. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони. На території області влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не було. Інформація про постраждалих та падіння уламків також не надходила.

Загалом на Одещині знищили 9 "Шахедів". В Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждалих, на щастя, немає.