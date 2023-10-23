Масштабні тривоги по Україні: була загроза "Шахедів" і ракет, на Черкащині працювала ППО

23 жовтня 2023, 23:48
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Російські окупанти щодня намагаються атакувати мирні українські міста. Майже опівночі 24 жовтня в низці областей оголосили повітряну тривогу.

У жодному разі не ігноруйте повідомлень про небезпеку, закликає 24 Канал. Адже внаслідок ворожих атак часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.

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У низці областей оголошували повітряні тривоги

3:42 Відбій тривог по областях.  Втім, спокій тривав не довго. Вже о 3:24 у багатьох областях України знову пролунала тривога. За повідомленням Повітряних сил, виникла загроза застосування балістичного озброєння в областях.

Проте вже за декілька хвилин – один за одним почали лунати відбої.
Карта повітряних тривог станом на 3:24 ночі / СкриншотО 3:06 Повітряну тривогу скасували скрізь, окрім Луганщини та Криму. Станом на 2:54 повітряна тривога зберігалася для:
  • Хмельницької області,
  • Запорізької області,
  • Дніпропетровської області,
  • Донецької області.

В усіх інших регіонах України повідомили про відбій. Близько 2 ночі повітряна тривога залунала у західних областях. Спершу – на Хмельниччині, а згодом – у Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях. Там – загроза застосування ударних безпілотників. На Сході, Півдні та в Центрі водночас – ракетна небезпека. Майже о 1:00 Україною прокотилася нова хвиля тривог.

Увага! Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська, Черкаська – ракетна небезпека!
– наголосили в Повітряних силах.

Станом на 1:38 загроза ворожої атаки зберігалася для Чернівецької, Вінницької та Донецької областей. Через чергову загрозу ворожого обстрілу в низці областей о 23:40 вже оголошували повітряну тривогу. Сирени лунали у:
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Полтавській області;
  • Харківській області;
  • Кіровоградській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Миколаївській області;
  • Херсонській області;
  • Запорізькій області;
  • Донецькій області.

Увага! Загроза застосування ударних БпЛА! Наполегливо прошу, до сигналу відбою перебувайте в укриттях!
– наголосив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Своєю чергою, очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що в області – підвищена небезпека. Невдовзі почали лунати звуки роботи ППО. "В області працює ППО", – написав Табурець. О 00:10 у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворожі безпілотники продовжують свій рух. "Рух ударних БпЛА територією Вінницької області у західному напрямку. Загроза для Хмельниччини!" – мовиться у повідомленні.  Після опівночі відбій повітряної тривоги оголосили майже скрізь, окрім Вінницької області. Також повітряна тривога триває у тимчасово окупованому Криму та на Луганщині.

Масована атака по Україні: коротко

  • Близько 1 ночі 23 жовтня попередили, що існує загроза ударних БпЛА для Затоки, що на Одещині. Також "Шахеди" рухалися вздовж самої Одеси. Вже пів на 2 ночі вони перемістилися на Херсонщину і Миколаївщину, а на Одещині стало чисто.
  • У повітряному просторі Київської області також фіксували БпЛА. Повітряна тривога тривала понад 2 години. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони. На території області влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не було. Інформація про постраждалих та падіння уламків також не надходила.
  • Загалом на Одещині знищили 9 "Шахедів". В Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждалих, на щастя, немає.

Автор: Ірина Вихрущ, Ольга Котів