Масштабні тривоги по Україні: була загроза "Шахедів" і ракет, на Черкащині працювала ППО
23 жовтня 2023, 23:48Читать новость на русском
Російські окупанти щодня намагаються атакувати мирні українські міста. Майже опівночі 24 жовтня в низці областей оголосили повітряну тривогу.
У жодному разі не ігноруйте повідомлень про небезпеку, закликає 24 Канал. Адже внаслідок ворожих атак часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.
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У низці областей оголошували повітряні тривоги3:42 Відбій тривог по областях. Втім, спокій тривав не довго. Вже о 3:24 у багатьох областях України знову пролунала тривога. За повідомленням Повітряних сил, виникла загроза застосування балістичного озброєння в областях.
Проте вже за декілька хвилин – один за одним почали лунати відбої.
Карта повітряних тривог станом на 3:24 ночі / СкриншотО 3:06 Повітряну тривогу скасували скрізь, окрім Луганщини та Криму. Станом на 2:54 повітряна тривога зберігалася для:
- Хмельницької області,
- Запорізької області,
- Дніпропетровської області,
- Донецької області.
В усіх інших регіонах України повідомили про відбій. Близько 2 ночі повітряна тривога залунала у західних областях. Спершу – на Хмельниччині, а згодом – у Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях. Там – загроза застосування ударних безпілотників. На Сході, Півдні та в Центрі водночас – ракетна небезпека. Майже о 1:00 Україною прокотилася нова хвиля тривог.
Увага! Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська, Черкаська – ракетна небезпека!
– наголосили в Повітряних силах.
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Кіровоградській області;
- Дніпропетровській області;
- Миколаївській області;
- Херсонській області;
- Запорізькій області;
- Донецькій області.
Увага! Загроза застосування ударних БпЛА! Наполегливо прошу, до сигналу відбою перебувайте в укриттях!
– наголосив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Масована атака по Україні: коротко
- Близько 1 ночі 23 жовтня попередили, що існує загроза ударних БпЛА для Затоки, що на Одещині. Також "Шахеди" рухалися вздовж самої Одеси. Вже пів на 2 ночі вони перемістилися на Херсонщину і Миколаївщину, а на Одещині стало чисто.
- У повітряному просторі Київської області також фіксували БпЛА. Повітряна тривога тривала понад 2 години. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони. На території області влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не було. Інформація про постраждалих та падіння уламків також не надходила.
- Загалом на Одещині знищили 9 "Шахедів". В Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждалих, на щастя, немає.