У низці областей була повітряна тривога: Повітряні Сили попереджали про ракету

Вранці 25 березня у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза балістичного озброєння.

Повітряні Сили попереджали про пустки ракет – зокрема й на Київ. Вже за кілька хвилин після оголошення загрози у столиці пролунали вибухи. Закликаємо не ігнорувати попередження й у разі повітряної тривоги прямувати у найближче укриття.

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Тривога в Україні

Повітряні Сили близько 10:27 повідомили про повітряну тривогу у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Де оголошували тривогу через загрозу удару балістикою / Alerts.in

У ЗСУ о 10:27 попередили про ракету на Миколаївщині з півдня. Згодом вони додали, що вона рухається у напрямку Кіровоградської області. Повітряні Сили уточнили, що йдеться про пуски балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння з Півдня! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги,

– написали оборонці неба.

Зрештою вони наголосили, що ціллю пуску є саме Київ – згодом там пролунали вибухи. Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі. Пошкоджено житловий будинок. Оперативні служби слідують на місце пригоди. Водночас дані щодо наслідків уточнюються.

Про відбої тривог повідомили об 11:04.

Атака на Україну вночі