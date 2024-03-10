Захищали Україну: на війні загинули двоє воїнів Грузинського легіону

Світ втратив ще двох Героїв. Двоє бійців Грузинського легіону загинули під час виконання бойових завдань на війні, яку розпочала Росія.

Про загибель військових повідомили на фейсбук-сторінці Легіону.

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На фронті загинули бійці Грузинського національного легіону

У ході виконання бойових завдань на передовій загинули двоє бійців, які воювали проти російських окупантів у складі Грузинського національного легіону. Йдеться про Нодара Насірова та Георгія Гогіашвілі.



Загиблі на війні бійці Грузинського легіону / Фото Грузинський легіон

Під час виконання бойових завдань на передовій загинули бійці Грузинського Легіону – Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі. Грузинський Легіон висловлює співчуття родинам загиблих. Героям слава!,

– йдеться у дописі.

Віддали життя за Україну

На фронті загинув військовослужбовець і журналіст Дмитро "Перун" Сінченко. Трагічну звістку повідомила його колишня дружина Олена Сінченко 8 березня.

Війна забрала життя українського воїна Євгена Хоменко. Український захисник поліг 1 березня 2024 року у бою за Батьківщину.

Військовий Сергій Білий загинув під час виконання бойового завдання у Херсонській області 1 березня 2024 року. Військовий героїчно загинув в день народження своєї дружини. У полеглого захисника залишилася донечка.

також висловлює співчуття рідним і близьким. Низько кланяємося до землі Героям, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність України.