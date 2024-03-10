Захищали Україну: на війні загинули двоє воїнів Грузинського легіону

10 березня 2024, 18:42
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Світ втратив ще двох Героїв. Двоє бійців Грузинського легіону загинули під час виконання бойових завдань на війні, яку розпочала Росія.

Про загибель військових повідомили на фейсбук-сторінці Легіону

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На фронті загинули бійці Грузинського національного легіону

У ході виконання бойових завдань на передовій загинули двоє бійців, які воювали проти російських окупантів у складі Грузинського національного легіону. Йдеться про Нодара Насірова та Георгія Гогіашвілі. 


Загиблі на війні бійці Грузинського легіону / Фото Грузинський легіон

Під час виконання бойових завдань на передовій загинули бійці Грузинського Легіону – Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі. Грузинський Легіон висловлює співчуття родинам загиблих. Героям слава!,
– йдеться у дописі. 

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним і близьким. Низько кланяємося до землі Героям, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність України.

Віддали життя за Україну

  • На фронті загинув військовослужбовець і журналіст Дмитро "Перун" Сінченко. Трагічну звістку повідомила його колишня дружина Олена Сінченко 8 березня.
  • Війна забрала життя українського воїна Євгена Хоменко. Український захисник поліг 1 березня 2024 року у бою за Батьківщину.
  • Військовий Сергій Білий загинув під час виконання бойового завдання у Херсонській області 1 березня 2024 року. Військовий героїчно загинув в день народження своєї дружини. У полеглого захисника залишилася донечка.

Автор: Ірина Марціяш