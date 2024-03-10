Захищали Україну: на війні загинули двоє воїнів Грузинського легіону
Світ втратив ще двох Героїв. Двоє бійців Грузинського легіону загинули під час виконання бойових завдань на війні, яку розпочала Росія.
Про загибель військових повідомили на фейсбук-сторінці Легіону.
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На фронті загинули бійці Грузинського національного легіону
У ході виконання бойових завдань на передовій загинули двоє бійців, які воювали проти російських окупантів у складі Грузинського національного легіону. Йдеться про Нодара Насірова та Георгія Гогіашвілі.
Загиблі на війні бійці Грузинського легіону / Фото Грузинський легіон
Під час виконання бойових завдань на передовій загинули бійці Грузинського Легіону – Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі. Грузинський Легіон висловлює співчуття родинам загиблих. Героям слава!,
– йдеться у дописі.
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