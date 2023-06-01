Під Москвою – чергова масштабна пожежа: згоріло щонайменше 30 автомобілів
У Росії як не горить, то підгорає. У місті Ногінськ, що поблизу Москви, сталася масштабна пожежа на стоянці.
За повідомленнями російських телеграм-каналів, невідомий підпалив декілька десятків автомобілів. Зараз його розшукує поліція, пише 24 Канал.
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Вогонь гасили кілька годин поспіль
За попередніми даними, пожежа сталася близько 3 години ночі. А кадри, оприлюднені у телеграм-каналах, свідчать про те, що авто палали ще вдень. Очевидно, що російські рятувальники витратили не одну годину, аби загасити полум'я.
У Ногінську – масштабна пожежа: дивіться відео
Як зазначають, на парковці стояли автобуси та маршрутки. Тож, внаслідок пожежі близько 20 автобусів та 15 маршруток перетворились на металеві каркаси без коліс.
Інформації щодо постраждалих чи загиблих немає. Поліція досі шукає палія.
Вогонь знищив понад 30 автомобілів: відео
Інші пожежі в Росії
- 30 травня у Підмосков'ї сталась масштабна пожежа на спиртзаводі. Через пожежу навіть перекрили Рузьке шосе. За попередньою інформацією, загорілось складське приміщення, де було багато пластмаси. Тому Осташево – у чорному диму. Однак причину пожежі не називають.
- Крім того, 28 травня росіяни скиглили, що кілька дронів нібито намагалися атакувати Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Зазначається, що інфраструктура НПЗ не постраждала, однак спалахнула пожежа.
- Варто додати, що у ніч проти 4 травня в Росії спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі у Краснодарському краї. Тоді пропагандисти написали про те, що пожежу вдалось локалізувати на 400 метрах квадратних.