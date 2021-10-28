Нормандський формат: чому це валіза без ручки та що може вплинути на довгоочікувану зустріч

Нормандський формат, де лідери чотирьох країн обговорюють врегулювання ситуації на Донбасі, все більше нагадує "валізу без ручки". Її важко везти та неможливо залишити.

Однак вийти з переговорів може лише президент Росії Володимир Путін, якому подібна зустріч взагалі не потрібна. Про це в коментарі "24 каналу" заявив кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики Євген Магда.

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"Зустріч Путіну не потрібна"

Магда пояснив, що ані Франція, ані Німеччина, ані Україна не можуть залишити її з огляду на можливі негативні наслідки для себе.

А Росія кинути може. Я, чесно кажучи, не розумію, чому в України є ілюзія з приводу того, що може бути зустріч в нормандському форматі, бо ця зустріч абсолютно не потрібна Росії та Путіну. Євген Магда Кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики

Експерт наголосив, що останні події, зокрема, стаття заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва показує, що Росія абсолютно не хоче створювати для Зеленського інформаційних приводів, які той міг би використовувати для зміцнення власних політичних позицій.

Можна говорити, що Росія розчарувалася у перспективах співпраці з Володимиром Зеленським і не має як такої потреби з ним зустрічатися,

– зазначив фахівець.

Магда впевнений, що Путін може вийти з переговорів / Фото з фейсбуку експерта

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Два моменти ймовірної зустрічі

Є ще два моменти, уточнив політолог. З одного боку, повноваження Ангели Меркель де-факто закінчилися і для неї не має великого сенсу проводити таку "ритуальну" зустріч.

, у Франції навпаки розгортається президентська кампанія. Тому Еммануель Макрон буде змушений діяти достатньо обережно для того, щоб не опинитися на "геополітичному шпагаті, коли Росія поставить його у таку ситуацію, коли він практично буде виглядати або непереконливим для Москви, або буде не надто ефективним перемовником та миротворцем".

Нагадаю, що на осінь був анонсований візит Макрона до України, та ми його, так би мовити, напружено чекаємо в Києві. Тому, я думаю, що це ритуальні танці, які нічим не закінчаться. Тому що реальної зацікавленості в Кремля у зустрічі немає, хто б що не говорив,

– запевнив Магда.

Експерт впевнений, що проблема полягає в тому, що нормандський формат з одного боку нічого не може вже дати, а з іншого – від нього не можуть відмовитися. Бо відмова від нього для Німеччини та Франції буде демонструвати власне безсилля. А для України це буде демонстрацією того, що вона де-факто не хоче врегулювання конфлікту на власній території.

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