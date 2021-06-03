Нормандський формат потребує нових гравців і зміни місця, – дипломат США

У США обговорювали можливість долучення до нормандського формату. До того ж експосол США в Україні вважає, що до переговорів варто долучити нових учасників.

Таку думку висловив експосол США в Україні Вільям Тейлор на онлайн-конференції "Стратегія реінтеграції України для її східних регіонів".

До речі Зеленський запропонував новий формат переговорів про Донбас і Крим

Нормандському формату потрібне оновлення

У контексті переговорів Вільям Тейлор згадав Білорусь, яка перебуває в авіаційній ізоляції через перехоплення літака. Він зазначив, що складно уявити, що учасники переговорів повернуться в Мінськ. Адже літати над Білоруссю зараз – ризик.

Щодо нормандського формату, Тейлор зазначив, що йому необхідне оновлення.

Йому справді потрібно більше енергії, більше оновлення. І, можливо, йому потрібні нові гравці. І, можливо, йому потрібне нове місце, нова локація, нове місто,

– розповів експосол США.

США розглядає можливість долучення

Вільям Тейлор – американський дипломат , 6-й Надзвичайний і повноважний посол США в Україні у 2006 – 2009 роках. Наразі є тимчасовим повіреним у справах США в Україні.

За його словами, в США розглядають можливість приєднання до нормандського формату. Ба більше, він впевнений, що це питання розглядають.

Я хотів би вірити, що США відіграватимуть велику роль на запрошення президента Зеленського. Все, що я можу сказати: вони розглядають це. Я думаю, це обговорювалося, коли держсекретар Блінкен був у Києві два тижні тому,

– розповів Тейлор.

На запитання про те, чому американська адміністрація ще не бере участі в цьому процесі, експосол зазначив, що Білий дім все ще проводить призначення на посади.

Він зауважив, що може йтися про різні формати, наприклад, про переговори США, Росії та України або про формат "нормандської четвірки", до якого приєднаються США, Велика Британія, Канада, або про "Будапештський формат".

Нормандський формат: останні новини

Засідання політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" відбулося 26 травня. В Офісі Президента розповіли, що під час зустрічі відбувся дуже жорсткий обмін думками, а саме воно було напруженим.

Радники представників Німеччини і Франції не змогли відповісти на питання, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі.

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Росія робить усе можливе, аби загальмувати ухвалення конкретного рішення.

Глава МЗС Дмитро Кулеба зауважив: українська сторона намагається "зібрати" нормандський формат на рівні міністрів. Але Лавров це рішення блокує.