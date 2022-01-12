Нормандський формат повернули у робочий стан, – МЗС Франції

Нормандський формат протягом тривалого часу не діяв. Однак тепер його повернули у робочий стан.

Про це розповів глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Зараз на столі переговорів перебувають питання обміну полоненими, гуманітарних перспектив та відведення важкого озброєння.

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"Нормандський формат перебував тривалий час у неробочому стані, але зараз він знову запрацював", – заявив глава французького МЗС.

Жан-Ів Ле Дріан також нагадав, що представники Франції та Німеччини провели дискусії у Києві та Москві. Водночас Париж виступає за "серйозний і вимогливий діалог" з Росією.

Такий діалог потрібно вести без будь-якої двозначності. Ми попередили, що нове посягання на територіальну цілісність України мало б масштабні наслідки,

– наголосив міністр.

Франція висловила невдоволення щодо прямих переговорів між Росією та США. У МЗС країни назвали це спробою "обійти Євросоюз" та послабити згуртовану позицію європейських країн у питанні безпеки на континенті.

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що найближчим часом політичні радники президентів Франції та Німеччини завітають до України. Вони обговорять ситуацію довкола українського кордону.

Оскільки Москва не хоче йти на контакт, у перемовинах в нормандському форматі – застій. Наразі розмови відбуваються лише на рівні міністрів та радників.

Востаннє такі переговори відбулися 6 січня й тривали 4,5 години у Москві. На них були присутні представники Франції, Німеччини й Росії. З України не було нікого. Однак перед цим Єрмак поговорив з політиками телефоном.

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