Чергові переговори щодо Донбасу: у нормандському форматі зустрінуться радники

Політичні радники глав держав нормандського формату обговорять ситуацію на Донбасі. За інформацією ЗМІ, ця зустріч відбудеться 26 травня. Росія свою участь вже підтвердила.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на джерела в російській делегації, перемовини пройдуть у режимі відеоконференції. Більше деталей поки невідомо.

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Україну представлятиме Андрій Єрмак

Українську сторону представлятиме керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Раніше він повідомляв, що переговори у травні мають відбутись на особистому рівні. Також Єрмак закликав залучити до роботи політичних, військових та юридичних експертів.

Раніше Кулеба заявив, що не комунікує з Лавровим

Про майбутні переговори у нормандському форматі нещодавно розповів голова МЗС України Дмитро Кулеба. Міністр зауважив, що з очільником російського міністерства закордонних справ Сергієм Лавровим він не комунікує. Проте Київ активно працює над тим, аби провести зустріч з представниками Франції та Німеччини на рівні міністрів.

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