Зовсім не яскраве майбутнє: розвідка Норвегії спрогнозувала, на що перетвориться Росія
Джерело:Barron's
Не варто очікувати, що Росія найближчим часом стане нормальною державою. Вона все більше буде заглиблюватись в авторитаризм і мілітаризовану диктатуру.
Так вважає заступник директора Служби зовнішньої розвідки Норвегії Ларс Нордрум. За його словами, пропаганда та маніпулювання громадською думкою найближчими роками лише посиляться.
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Що чекає на Росію у майбутньому
Інтереси Росії не будуть сумісні з інтересами Заходу,
– сказав Нордрум.
Норвезька розвідка припускає, що Росія та Китай залишаються головними загрозами безпеці та інтересам країни.
Нордрум зазначив, що війна стала катастрофою для Росії. Зокрема, він посилався на наслідки торговельних санкцій Заходу, міжнародну ізоляцію Москви та тисячі вбитих росіян.
Повномасштабна війна в Україні підвищила геополітичне значення Норвегії, адже вона зробила її провідним постачальником газу на європейський континент.
У Службі внутрішньої розвідки Норвегії припускають, що побоюються підвищеної розвідувальної активності Росії щодо енергосектору Норвегії. Але прямий саботаж норвезької енергетичної інфраструктури Росією "малоймовірний" у 2023 році.
Росія котиться у прірву: останні новини
- У Самарській області збільшилась кількість людей, які хворіють на педикульоз. Зазначається, від минулого року лікарі фіксують збільшення захворювань у два рази.
- У грудні запрацювало ембарго на російську нафту, а також цінова стеля на газ на чорну сировину. Таким чином надходження до бюджету від продажу ресурсів знизився на 45%. Очікують, що на кінець 2023 року дефіцит становитиме близько 97 мільярдів доларів.
- Також варто нагадати про численні втрати, яких Росія зазнає на війні в Україні. Відтак, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 138 340 своїх солдатів. Лише за минулу добу вороги втратили 560 одиниць особового складу.
- За даними британської розвідки, за останні 2 тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
- Напередодні артилерія 128-ї гірської бригади ЗСУ при коригуванні безпілотника "Лелека" знищили колону російських військ на дорозі Мелітополь – Василівка.