Удар по "Новій пошті" під Харковом: експерти намагаються ідентифікувати тіло одного загиблого

Ворожа армія завдала удару по терміналу "Нової пошти" у Харківській області. Загинуло шість людей. Експерти поки не ідентифікували тіло лише однієї жертви.

Ввечері 21 жовтня ворог атакував село Коротич на Харківщині, у якому розташований термінал поштового сервісу. Наступного дня тимчасовий виконувач обов'язків начальника відділу розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Олександр Кобилєв розповів про ідентифікацію тіл загиблих, – інформує 24 Канал.

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Жертви атаки на "Нову пошту"

За словами Кобилєва, експерти ідентифікували за зовнішніми ознаками тіла п'ятьох загиблих внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" під Харковом.

Водночас тіло одного чоловіка станом на ранок 22 жовтня не було ідентифіковано через те, що його понівечила пожежа.

Тому слідчим та криміналістам потрібно провести відповідну ДНК-експертизу. Окрім того, встановити родичів усіх жертв цього удару.

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За попередньою інформацією, окупанти завдали удару по терміналу "Нової пошти" у Коротичі на Харківщині за допомогою ракети С-300 з території Бєлгородської області. Уламки зброї знайшли на місці обстрілу.

Спершу російські пропагандисти відкрито говорили, що їхня армія атакувала цей об'єкт, адже його нібито використовують Збройні Сили для "транспортування військової техніки та зберігання боєприпасів".

Потім зрадник Олег Царьов заявив з посиланням на міноборони Кремля, що Росія не використовує ракети С-300. Тому пропагандисти почали звинувачувати Україну в цьому обстрілі.

Разом з тим президент нашої держави Володимир Зеленський констатував, що потрібно збільшувати тиск на Росію. Лише це, за його словами, може допомогти протистояти терору.

Загалом відомо про 16 постраждалих. Половина з них перебуває у важкому стані в лікарні, а інша половина – у стані середньої тяжкості. Медики надають допомогу усім постраждалим.