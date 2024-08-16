Вимагатимуть своєї частки: з кого в Росії може початися бунт

Політична ситуація всередині Росії через війну, яку вона розпочала проти України, загострюється. Часто з'являються ті, хто публічно висловлює своє незадоволення подіями в країні та закликає до бунту.

Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що поки немає прямих ознак зародження повстання, однак Росія дуже непередбачувана країна. Вона зауважила, що бунт, однозначно, не розпочнеться з антипутінських заяв очільника ПВК "Паладін" Георгія Закревського.

Дивіться також Курщина прискорила цей процес: у Росії фактично заборонили "воєнкорів"

Бунт у Росії

Ольга Романова припустила, що Приватну військову компанію складно створити просто так, тому це або нічим не примітна організація, або Закревський видає себе не за того, ким він є насправді.

На її думку, у Росії назріває бунт, який може призвести до громадянської війни. Мовиться про протистояння між старою елітою та тими, кого Владімір Путін назвав новою елітою Росії.

Останні – це люди, які так чи інакше повернуться з війни й вимагатимуть своєї частки, адже до великих грошей швидко звикається,

– сказала Романова.

Вона також додала, що заборона вільно висвітлювати "воєнкорам" події у Росії може стати основою майбутньої громадянської війни. На її думку, повстання очолять незадоволені громадяни Росії.