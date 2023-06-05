Від Львова і до Дніпра: українців лякають "хімічною загрозою" у великих містах України

Росіяни намагаються психологічно тиснути на українців перед початком контрнаступу ЗСУ. Для цього, зокрема, вкидають у мережу панічні дописи про "хімічну атаку".

Окупанти розпочали нову хвилю фейків 4 червня. У фейсбуці вже з'явилися десятки одноманітних дописів про загрозу так званої "хімічної атаки" ледь не в усіх великих містах України – від Ужгорода і до Черкас.

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Що відомо про нову російську брехню

Попри постійні хвилі інформаційних атак, які здійснюють окупанти, вони навіть не намагаються зробити свої фейки правдоподібними. Панічні повідомлення про хімічну загрозу, спрямовані на дискредитацію контрнаступу ЗСУ, почали з'являтися на пустих, нещодавно створених акаунтах.

Дописи зі сторінки Digital Worldclass росіяни поставили на рекламу. Зокрема, хімічною атакою лякають такі міста: Вінницю, Дніпро, Одесу, Львів, Хмельницький, Полтаву, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Ужгород, Житомир, Рівне, Луцьк та Черкаси.

Якщо ви бачите у своїй стрічці публікації з порожніх сторінок, які мають явні ознаки фейку, пропаганди, ІПСО – не ставте їм жодних лайків і не пишіть жодних коментарів,

– закликали у Центрі стратегічних комунікацій.

Там пояснили, що будь-яка активність і взаємодія з такими постами лише підвищує їхню популярність у соцмережах. Тож єдине, що необхідно зробити: одразу ж поскаржитись на публікацію.

Окрім того, у центрі вважають, що такі "вкиди" спрямовані не тільки на нагнітання панічних настроїв серед українців, а і на підштовхування до мирних переговорів з Росією.

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