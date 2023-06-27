Після невдалого звернення Путін спробував знову звернутися до народу: що наговорив цього разу

Після заколоту Пригожина російський диктатор лише через два дні спромігся виступити з короткою заявою, якою були розчаровані навіть росіяни. Тож уже 27 червня у Москві почали готуватися до нового "помпезного" виступу бункерного діда.

Російські ЗМІ та телеграм-канали уже опублікували фото та відео з місця підготовки поблизу Грановитої палати, що на Соборній площі у Кремлі, а прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков розповів подробиці сьогоднішнього заходу. Про це повідомляє 24 Канал.

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В планах – масштабна програма

Вочевидь, Путін зрозумів усі помилки попереднього коротенького виступу, тож на вівторок запланував більш масштабну програму. Як заявив Пєсков, сьогодні російський диктатор планує звернутися до силових структур своєї країни, які брали участь у запобіганні спробі заколоту Пригожина.

До зустрічі бункерного готувалися ретельно: відео

Так, бункерний запланував:

звернутися до підрозділів, які забезпечували порядок під час заколоту,

окремо зустрітися з деякими військовослужбовцями Міноборони,

поспілкуватися із керівниками російських ЗМІ.

Путін звернеться у Кремлі до підрозділів Міноборони, ФСБ, Росгвардії, МВС та ФСО, які забезпечували порядок під час заколоту та брали участь у його припиненні,

– сказав Пєсков

Також, як зазначають у російських телеграм-каналах, очікується нагородження бійців, "які виявили себе під час спроби військового заколоту". Для цього в центрі столиці боліт зібрали сотні силовиків та військових. Ба більше, невдовзі там з'явився і міністр оборони Шойгу.

До Кремля зігнали військових: відео

Зауважимо, що ще до виходу Путіна російські журналісти уже назвали його майбутній виступ "новою сторінкою в історії Кремля".

Що таки заявив бункерний фюрер

Невдовзі під денне світло виліз і сам диктатор. Передусім він звернувся до силовиків, та помпезно заявив, що вони "фактично зупинили Громадянську війну". Для цього навіть, за словами диктатора, не довелося знімати бойові підрозділи, задіяні у вбивстві українського народу.

Справжні захисники у складні часи стали на шляху смути, результатом якої був би хаос,

– гучно заявив Путін.

Також диктатор не дотримався золотої методички Кремля та визнав, що втрати у збройних силах таки є. Він запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час заколоту льотчиків, після чого подякував силовикам за їхню "відвагу та доблесть".

Цікаво, що у своїй промові Путін заявив, що російські силовики "забезпечили надійну роботу важливих центрів управління, стратегічних оборонних об'єктів". Однак, ймовірно, через вік він забув, що вагнерівці у свій одноденний переворот захопили не один військовий об'єкт Росії.

Також, з його слів, силовики нібито забезпечили безпеку прикордонних регіонів. І це при тому, що бойовики ПВК "Вагнер" зайшли далеко вглиб Росії. Лише за один день під їхнім контролем опинилися тисячі кілометрів країни-окупантки.

Путін виступив перед силовиками: відео