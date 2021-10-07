Нова сторінка у скандалі з субмаринами: Франція повернула посла до Австралії з двома завданнями
Джерело:South China Morning Post
У МЗС Франції кажуть, що повністю переглянули свої відносини з Австралією після міжнародного скандалу з субмаринами. Париж навіть повертає свого посла в Канберру, проте – з двома завданнями.
З такою заявою виступив міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан на парламентських слуханнях.
До теми Друзі часом роблять помилки, – ЄС про скандал з підводними човнами
У посла Франції в Австралії буде два завдання
Посол Франції повернеться в Канберру з двома місіями – аби допомогти переглянути умови наших відносин з Австралією в майбутньому та захистити наші інтереси,
– сказав Ле Дріан.
Париж врахував ситуацію з підводними човнами і наголосив, що це ніяк не вплине на рішучість бути присутніми в Тихоокеанському регіоні.
Конкретна дата повернення – невідома
В уряді Франції сподіваються, що з часом вдасться компенсувати збитки, завдані скасуванням угодою.Зверніть увагу! Наразі невідомо, коли посол Франції повернеться в Австралії, адже конкретної дати голова МЗС не назвав.
Читайте також Удар по самолюбству: принижена Франція під натиском Байдена відступає
Головне про масштабний скандал з субмаринами
- США, Австралія та Велика Британія оголосили про створення нового оборонного союзу AUKUS.
- Мета створення – співпраця в Індо-Тихоокеанському регіоні.
- Таким чином Австралія отримає 8 підводних човнів.
- Канберра вирішила розірвати в односторонньому порядку контракт з Парижем.
- Згідно з цією угодою, Франція мала спорудити 12 підводних човнів. Вартість контракту – 56 мільярдів євро.
- Через це Франція відкликала послів з Австралії та США.