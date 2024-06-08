Порт Новоросійськ став "худішим", – Братчук сказав, куди росіяни ховають свої кораблі
Російським загарбникам в окупованому Криму неспокійно через постійні атаки Сил оборони. Через це ворог змушений маневрувати у Чорному та Азовському морях й постійно змінювати тактику.
Про це 24 Каналу сказав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він також розповів, що окупанти передислоковують свої кораблі в Азовське море, адже воно менше й більш закрите.
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Давно такого не було
Зараз в Азовському морі перебуває 7 ворожих кораблів, серед них 3 ракетоносії, загальний залп може складати 24 крилатих ракети морського базування типу "Калібр".
Порт Новоросійськ став "худішим", тому що звідти пішли російські кораблі. Я давно не пам'ятаю, щоб російські кораблі, чи ракетоносії ховалися саме в Азовському морі,
– мовив речник Української добровольчої армії "Південь".
За його словами, це треба розглянути, з одного боку, як підсилення азовської складової щодо оборони фронту на Півдні, а з іншого, таким чином ворог насамперед намагається убезпечити свої ракетоносії від можливих ударів Сил оборони України.
Зараз інтенсивність російських обстрілів Одеси зменшилася. Ця ніч у регіоні взагалі була спокійною, не було навіть дронових атак, але розуміємо, що це тимчасове явище. Адже постійно залишається загроза ударів балістикою з Криму,
– зазначив Братчук.
Ворог змушений маневрувати пусковими установками, тому що партизанський рух дуже ефективно працює й українські військові знають їх координати. Завдяки чому періодично знищуються засоби ППО росіян у тимчасово окупованому Криму.
Активність Росії у Чорному, Азовському та Середземному морях
- Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на ранок 8 червня у Чорному морі перебуває 1 російський корабель.
- В Азовському морі наразі 7 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
- Також у Середземному морі 1 корабель – носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.