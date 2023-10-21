Шукають ефективну тактику: в ОК "Південь" розповіли, який тип повітряних атак використовує ворог

Ситуація на Півдні України напружена. Зокрема, у ніч проти 21 жовтня росіяни використали "складну тактику дуже мішаних атак".

Російські загарбники, використовуючи мішану тактику атак, намагаються максимально завдати шкоди областям, які прилягають до лінії фронту. Про це 24 Каналу розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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Нова тактика атак

Минулої доби ракетних атак зазнало Криворіжжя та Миколаївщина. Окупанти намагаються тиснути на логістику, економіку регіону, завдаючи ударів по промислових об'єктах, сільськогосподарських угіддях тощо. Влучання в дачний кооператив на Криворіжжі призвело до жертв серед мирного населення.

Тероризм ворога вимірюється істерією. Не маючи успіхів на лінії фронту, Росія намагається тиснути з повітря,

– зазначила Гуменюк.

Авіація застосовується мішаним типом. Окупанти одночасно направляють керовані авіабомби й крилаті ракети. Ймовірно, роблять це для того, щоб заплутати й виснажити системи протиповітряної оборони.

Росіяни розуміють, що по КАБах не працюватимуть, тому за ними вони намагаються приховати крилаті ракети. Потім додаються ударні безпілотники,

– мовила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України

Ворог вишукує максимально ефективну тактику насиченості й мішаності атак, а також заплутування систем ППО.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

"Ми вивчаємо нову тактику ворога і готуємо ефектну та ефективну протидію", – зауважила Гуменюк.

Які особливості нової тактики російських атак: дивіться відео

Тактика знищення цивільного населення

Упродовж минулої доби російські загарбники скерували 30 керованих авіабомб по населених пунктах правого берега Херсонщини. На одне село припадає 4 – 6 авіабомби.

Це 500 кілограмів тротилового еквівалента. Питання, чи дійсно це протидіє Силам оборони? Відповідь елементарна, це знищення цивільного населення,

– додала речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України.

Ворог продовжує тиснути з повітря, адже це місце, де росіяни більш-менш почувають свою перевагу.

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