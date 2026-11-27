Росія 27 листопада стрімко втрачає суб'єктність на світовій арені та стає залежною від Пхеньяна й Тегерана. Удари українських дронів по ТЕС та нафтопереробці ворога паралізують цілі оборонні кластери.

В ефірі 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук зазначив, що українські дрони дедалі глибше та болючіше вражають стратегічні об'єкти противника. Водночас зростання ізоляції змушує Кремль платити союзникам власним суверенітетом.

Параліч військових заводів та інфраструктури

Українські Сили оборони змінили підхід до атак по території Росії, зокрема в Тулі, Курську, Башкортостані та на території тимчасово окупованого Криму. Якщо раніше удари безпілотників здебільшого завдавалися точково по одній технологічній установці нафтопереробних заводів, то зараз здійснюється масштабне й комплексне руйнування.

Знищується ключовий об'єкт, після чого засоби ураження спрямовуються на інші елементи цілі й розбивається все. Удари по ТЕС та ГРЕС спрямовані на позбавлення підприємств живлення. У тій же Тулі зосереджено величезний оборонний кластер: заводи знеструмлюються, зупиняється металообробка й хімія, а ракети та автомати більше не виробляються,

– пояснив Лакійчук.

Серйозних наслідків зазнає й окупований півострів. Знищення підстанції в Тамані вивело з ладу так званий енергоміст, що спровокувало масштабний блекаут у Криму та суттєво підірвало логістичні та військові можливості окупаційного угруповання. Водночас російська армія під час обстрілів Дніпрогесу та Криворізької ТЕС намагається фрагментувати об'єднану українську мережу на локальні кластери, цілеспрямовано атакуючи південно-східний регіон.

Політична залежність Кремля від Пхеньяна та Тегерана

Затяжна війна стрімко послаблює позиції Москви серед власних союзників. Політичний вплив Росії буквально перетікає до партнерів за принципом сполучених посудин. Гостра потреба в живій силі, ракетах і снарядах призвела до того, що Кремль опинився в заручниках північнокорейського диктатора, який тепер активно нав'язує власні інтереси.

Політична вага північнокорейського лідера зросла на порядок за рахунок принципу сполучних посудин. Десь убуває, десь прибуває: у Росії воно убуває – перетікає в Північну Корею та до іранських мулл. Власне, це те, чого домігся Путін загарбницькою війною,

– зауважив фахівець.

Не менш принизливим виглядає діалог Москви з Пекіном, де Володимир Путін остаточно перетворився на підлеглого прохача, чиєю головною метою візитів залишається просто можливість посидіти поруч із китайським керівництвом. До того ж Північна Корея нещодавно вже вдавалася до демаршів: як розповідав експерт, КНДР призупинила постачання ракет до Росії через незгоду з дипломатичною риторикою Кремля.

Стратегічний глухий кут Москви

Систематичні та комплексні атаки українських безпілотників уже не просто завдають точкових збитків, а системно паралізують промисловий хребет російського ВПК, позбавляючи ворога змоги безперервно відновлювати арсенали. Водночас спроби закрити прогалини коштом Пхеньяна, Тегерана чи Пекіна остаточно ховають міф про "велику державу":

Росія опинилася в пастці затяжної війни, де за кожен новий снаряд чи дрон їй доводиться розплачуватися залишками власного суверенітету та політичної суб'єктності.