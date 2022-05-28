Нова ціль війни – "врятувати" Україну для російських дітей, – Подоляк про слова Мединського

У Росії заявили, що "врятувати" Україну для "майбутнього російських дітей". На таке зухвале та цинічне висловлювання відреагували в Офісі Президента.

Напередодні голова російської переговорної групи Володимир Мединський назвав нову ціль так званої "спецоперації" в Україні. Цього разу вона стала ще цинічнішою.

Раніше Подоляк жорстко відповів Мединському на цинічні заяви про центри ухвалення рішень

Росіяни хочуть вбивати українських дітей, щоб звільнити територію для російських

Мединський заявив, що Кремль хоче "врятувати рідну Україну та зберегти її для майбутнього російських дітей". За словами радника голови Офісу Президента України Михайла Подоляка, це означає, що вони хочуть вбити українських дітей, захопити наші міста і таким чином звільнити для росіян.

Відверто, цинічно та з усією прямотою,

– зазначив Подоляк.

Партнери України вважають, що з Росією можна домовитися за столом переговорів. Мовляв, тут усе,