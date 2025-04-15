Трамп тепер у тупику: Україна майстерно нав'язує США свою гру на переговорах

Перемовини США з Росією не дають бажаних результатів Дональду Трампу, який обіцяв закінчити війну то за 24 години, то за 100 днів. Його невдоволення зростає й тому, що Україна посилила свої позиції.

Хоч не можна сказати, що Київ перестав бути повністю залежним від Вашингтона, але показав, що і маніпулювати нами не зможуть. Яскраво про це свідчать нові заяви Трампа про війну, які у розмові з 24 Каналом проаналізував політтехнолог Тарас Загородній.

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Чому Трамп опинився у тупику

Президент Сполучених Штатів, ймовірно, починає усвідомлювати, що йому не вдасться розв'язати "українське питання" так легко, як він думав раніше.

Українські позиції стають сильнішими. Останні заяви Трампа показують його роздратування, бо Україна нав'язує власну гру. Перше – показали полонених китайців, щойно почалося конфронтація США з Китаєм – це тиск на американців. Друге – інтерв'ю Зеленського каналу CBS, де він сказав, що готовий купити ЗРК Patriot,

– зауважив Тарас Загородній.

Перша реакція Трампа на інтерв'ю Зеленського не була радісною, радше навпаки. Він заявив, мовляв, навіщо починати війну з кимось, хто 20 разів більший, й очікувати, що хтось надасть вам ракети. Проте загалом для Трампа виникає певна дилема: не продати Україні Patriot – втратити чималі кошти, і, як наслідок, отримати незадоволених виробників ВПК, які цих коштів не змогли заробити.

Ба більше, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна вже розробляє власні зенітно-ракетні комплекси, закликавши європейців інвестувати у новітню розробку. Ймовірно, українські ЗРК будуть вдвічі потужнішими за американські.

"Якщо перекласти цю дипломатію, можна отримати такий посил: "або ви продаєте Patriot зараз, або пізніше ви їх нікому не продасте, адже у нас буде краща альтернатива". І це не блеф. Саме так і потрібно проводити переговори", – наголосив політтехнолог.

Цікаво! Політичний експерт Андрій Городницький також вважає, що невдоволені заяви Трампа про війну пов'язані з його намаганнями виправдатись, чому він не може її закінчити, як обіцяв раніше. Своє роздратування він екстраполює на Європу та Україну, боячись застосовувати реальні засоби тиску на Росію.

У підсумку США перебувають у справжньому тупику: вони не можуть зняти санкції з Росії та знову під'єднати російські банки до системи SWIFT, адже на це потрібен дозвіл Європи. Так само зрозуміло, що Україна не погодиться на абсурдні пропозиції Стіва Віткоффа щодо "територіальних поступок" Росії. А Кремль, своєю чергою, відверто показує небажання завершувати війну без бенефітів для себе.

В той самий час Україна продовжує доводити США, що вони нічого корисного не зможуть отримати від співпраці з Росією. Москва досі є ворогом Сполучених Штатів, адже її підтримує Китай. Вкотре показати це допомогли полонені громадяни Китаю, які воювали в Україні.