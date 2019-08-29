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      Нова Верховна Рада: як обрані депутати складають присягу – фото, відео

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      Депутати Верховної Ради IX скликання склали присягу : фото, відео
      Депутати Верховної Ради IX скликання склали присягу : фото, відео

      29 серпня відбулося урочисте перше засідання Верховної Ради IX скликання. Обрані парламентарі складають присягу. Як усе це відбувається – у матеріалі 24 каналу.

      Першим присягу склав найстарший нардеп, представник "Опозиційної платформи – За життя" Юлій Іоффе.

      Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни та добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників,
      – сказав новоспечений парламентар.

      Опоплатформа – За життя, Юлій Іоффе, присяга, Рада
      Юлій Іоффе / Фото: 24 канал (Ростислав Лабенкський)

      Дивіться відео складання присяги народних депутатів України: 

       

      blog_ava
      Перше засідання Верховної Ради ІХ скликання: онлайн-трансляція
      сьогодні
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      Теги: Верховна Рада Новини політики Новини України Дмитро Разумков Андрій Парубій
      Джерело: 24 канал
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