Нова Верховна Рада: як обрані депутати складають присягу – фото, відео

29 серпня відбулося урочисте перше засідання Верховної Ради IX скликання. Обрані парламентарі складають присягу. Як усе це відбувається – у матеріалі 24 каналу.

Першим присягу склав найстарший нардеп, представник "Опозиційної платформи – За життя" Юлій Іоффе.

Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни та добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників,

– сказав новоспечений парламентар.



Юлій Іоффе / Фото: 24 канал (Ростислав Лабенкський)

Дивіться відео складання присяги народних депутатів України: