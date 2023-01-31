Росія спробує розвинути нове просування на Донеччині: у розвідці Британії оцінили шанси прориву

На Донеччині точаться запеклі бої. Водночас у розвідці Великої Британії зауважили, що в цій області ворог може спробувати розвинути нове просування. Втім, оперативного прориву може не статися.

Відповідним прогнозом у відомстві поділилися на фоні аналізу ситуації на фронті. У розвідці додали, що за минулі три дні Росія, ймовірно, перетворила зондувальні атаки поблизу Павлівки та Вугледара на узгодженіший штурм.

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Готуються до нового просування

Як нагадують у відомстві, міста розташовані за якихось 50 кілометрів від Донецька. Причому той же район у листопаді 2022 року вже намагалися штурмувати. Тоді 155-а бригада морської піхоти не змогла впоратися з завданням.

Відомо, що підрозділи цієї бригади знову беруть участь у наступі. Швидше за все, їм вдалося просунутися на кількасот метрів за невеличку річку Кашлагач. Вона упродовж кількох місяців була своєрідною лінією розмежування.

Аналітики припускають, що російське командування може мати на меті розробку нового напрямку просування. Таким чином ворог прагне підійти до частини Донецької області, яка перебуває під контролем України. При цьому загарбники планують ще й відволікти ЗСУ від Бахмутського напрямку. Нагадуємо, що там місяцями точаться запеклі бої.

Водночас у відомстві зазначають, що існує мала ймовірність того, що Росії вдасться досягнути оперативного значного прориву. Зокрема тому, що у неї достатньо незалучених військ у цьому районі.

Ворог зазнає втрат, але лізе вперед