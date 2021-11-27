Нове – це добре забуте старе: сценарій вагнерівців уже був в Україні

Історія з вагнерівцями – це не вперше, коли намагалися посадити літак для захоплення частини пасажирів. В історії України був ще один випадок багато років тому.

Тоді президент не погодився ставити під ризик увесь літак заради затримання людини. Загалом історія вагнерівців стала "політичною палицею", якою розмахують політичні сили одна перед іншою.

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Владу звинувачують у зраді, а провладні сили контратакують звинуваченнями в підігруванні російському сценарію.

Навколо розслідування Bellingcat був ажіотаж

Я поспілкувався з колишнім високопосадовцем всередині українських спецслужб – людиною з генеральськими зірками на погонах, що дозволило остаточно заповнити деякі "пазли" в цій історії. Хочу поділитися своїми враженнями з вами.

Головним джерелом інформації про історію з вагнерівцями є розслідування міжнародних журналістів із проєкту Bellingcat.

Це є дуже добрий журналістський матеріал, написаний за найвищими стандартами.

До розслідування були величезні очікування, але не з провини самого Bellingcat. Навколо матеріалу організували неймовірний ажіотаж, який підігрівався кількома "спікерами" історії з вагнерівцями. Насамперед опозиційними рупорами стали Дмитро Гордон та Юрій Бутусов.



Гордон та Бутусов стали спікерами про вагнерівців / Колаж 24 каналу

Чи можна назвати Гордона журналістом

Гордон і Бутусов у своїй риториці вже давно перейшли червоні лінії, які відділяють журналістику від пропаганди. Велике питання, чи можна було їх узагалі називати журналістами, адже Гордон починав свою кар'єру з того, що просував у наївному пострадянському суспільстві цілу мережу шарлатанів та "ряжених".

Мовиться про так званих екстрасенсів Анатолія Кашпіровського й Алана Чумака, а також народну псевдоцілительницю Марію Стефанію. Вони збирали масові заходи на великих майданчиках.

Потім він рекламував пірамідки "Ю-Шинсе", які начебто допомагають під час страшних захворювань. Також брав інтерв'ю у різноманітних кримінальних авторитетів на кшталт "Михася" або "Тайванчика", яких називав меценатами та бізнесменами.

Тепер же став моральним авторитетом для країни, який оголошую про "смерть президента Володимира Зеленського".

Саме Гордон обіцяв, що після оприлюднення розслідування Україна більше ніколи не буде колишньою. На країну чекають потрясіння і можливо незворотні наслідки.

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Бутусов також є спікером в історії вагнерівців

Іншим спікером історії став Юрій Бутусов, який багато років сполучав журналістику та політику, примудрявся позиціювати себе як репортер та одночасно політичний консультант.

Він очолив інформаційний холдинг проросійської "Соціалістичної партії України", куди входила газета "Товариш". Також продюсував фільм "Ілюзія страху" за повістю Олександра Турчинова.

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Джерела фінансування очолюваного видання "Цензор.НЕТ" незрозумілі, адже рекламних доходів явно недостатньо для того, щоб утримувати такий штат авторів.

Саме Турчинов надавав їм офіс у користування в момент розгрому видання, влаштованого за часів Віктора Януковича.

Вони ледь не кожен ефір присвятили темі вагнерівців, нагнітаючи навколо розслідування Bellingcat величезну хвилю ненависті.

Опозиція розчарована розслідуванням

Розслідування опубліковане. Кожен може зробити свій висновок, адже в інтернеті є повний текст російською мовою.

Моя особиста думка про текст цього розслідування – "гора народила мишу". У матеріалі немає нічого нового. Якщо говорити відверто, розслідування не містить додаткового негативу для Офісу Президента.

Позиція нападників на владу зазнала репутаційних втрат. Тональність Bellingcat набагато спокійніша, аніж в опозиції та олігархічних рупорів.

Ба більше, сам журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю Юлії Латиніній із російської "Нової газети" сказав, що вся історія з вагнерівцями стала справжнім "інкубатором фейків", де вони народжувалися швидше, аніж курчата на птахофабриці.

Жодних додаткових аргументів для нападок, які "тиражувала" опозиція, в розслідуванні не виявили. Навпаки. У них тепер менше аргументів.

Порошенко не санкціонував спецоперацію

Влада може звинувачувати Петра Порошенка та його команду у "тиражуванні" міфів. З розслідування випливає, що Порошенко не санкціонував спецоперацію. Не було жодного спеціального літака з Туреччини та участі спецслужб Заходу, зокрема ЦРУ.

Також не було цілеспрямованого витоку інформації за кордон. Саме ці міфи "тиражував" Порошенка та весь оркестр його прихильників.

Ба більше, Христо Грозєв прямим текстом каже, що розслідування цілеспрямовано перетворили на інструмент внутрішньої політичної боротьби в Україні.

Гордон узяв інтерв'ю у Грозєва

Щоб хоч якось викрутити новий компромат, Гордон узяв інтерв'ю у Грозєва – журналіста проєкту Bellingcat.

Інтерв'ю має максимально заангажований вигляд. Він хотів отримати від Грозєва гучну цитату в заголовок, щоб потім піти з нею на олігархічні телеканали. Проте журналіст Bellingcat відповідав так, що не було за що зачепитися.

Гордон запитував у Грозєва, чи був "кріт" в українському керівництві? "Я не знаю", – відповідав він. Узагалі з українцями Офіс Президента вчинив так, як мав зробити із самого початку – нічого не коментувати про спецоперації спецслужб.



Гордон поговорив із Грозєвим / Скриншот із ютуб-каналу "В гостях у Гордона"

Далі Гордон запитує, чи є агентура Росії на найвищому рівні в Україні. Грозєв відповідає: "На найвищому – ні". Потім він ставить запитання: "Мовляв, журналіст Бутусов назвав Руслана Демченка російським шпигуном".

Христо відповідає: "Я працюю з фактичними даними. Не маючи даних, не назвав би нікого шпигуном. Ми працюємо старомодно, нудно й говоримо те, що можемо довести".

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Насправді, як випливає зі слів Грозєва в інтерв'ю Латиніній, Олександр Лукашенко арештував вагнерівців на території Білорусі, бувши переконаним, що вони приїхали вчиняти путч перед його президентськими виборами. Про це розповіли самі вагнерівці, яких нещадно допитувало білоруське КДБ.

Генерал спецслужб дав анонімні коментарі

Тепер я розповім вам, що дізнався від генерала українських спецслужб, який погодився зі мною анонімно поспілкуватися.

Робота з документування вагнерівців під приводом найму на роботу розпочалася 2,5 роки тому. Проте ідея була ще 2014 року. У межах роботи обов'язково склали:

"План операції";

"Звіт про план операції".

У первісному "Плані операції" не було ніякого захоплення літака. Було лише документування злочинів.

Треба знайти цей документ у Головному управлінні розвідки Міноборони та надати на розсуд громадськості.

Україна ризикувала спецоперацією

Думка виманити їх із Росії виникла згодом. Це 2 етап операції. За сценарієм тодішнього керівника ГУР МО Василя Бурби, літак мав сісти у Києві під приводом чи то бомби на борту, чи то раптового погіршення самопочуття пасажира.

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Його мала штурмувати "Альфа". Саме тому втягнули заступника голови СБУ. Це був абсолютно непрогнозований сценарій. "Альфа" не має навичок штурму літаків типу Airbus або Boeing.

Якби вагнерівці захопили у заручники екіпаж, то це було б 2 дні ганьби для України. Після чого Україна "заправили" б їм баки, і вони відлетіли б до Москви з цим же екіпажем.

Примусова посадка літака за часів Кучми

Тепер найцікавіше. Раніше українські спецслужби намагалися реалізувати подібний сценарій за значно менших ризиків. Проте все одно не отримали схвалення керівництва України.

Мовиться про можливу примусову посадку літака під час президентства Леоніда Кучми. У літаку був майор Микола Мельниченко, який підслуховував Кучму.

Мельниченко тоді був у Москві, де зустрічався із заступником голови СБУ Володимиром Сацюком та начебто продавав йому записи з кабінету Кучми. Після чого Мельниченко рейсом "Москва – Прага" мав пролітати над територією України.

Кучмі доповіли про сценарій посадки літака з Мельниченком для його захоплення в Харкові. Проте Кучма не дав на це санкції з огляду на всі ризики для мирних громадян.

Скандал із вагнерівцями через відставку Бурби

Також, за словами джерел у спецслужбах, усю публічну історію з вагнерівцями екскерівник ГУР МО Василь Бурба озвучив, рятуючись від переслідування у справі Миколи Чауса.

Саме коли Бурба був першим заступником в ГУР МО, розвідка допомагала вивозити Чауса з України до Молдови за дорученням начебто Олександра Грановського та Порошенка.



Бурба рятувався від переслідування через Чауса / Фото Міноборони

Бурба розумів, що через нього спробують дістати Порошенка. Саме тому, передчуваючи свою відставку, зробив з історії про вагнерівців глобальний скандал.

Таку версію я почув від колишнього високопосадовця українських спецслужб. Згадайте сказане, коли вчергове будете бачити політичну битву навколо теми вагнерівців.