Зеленський анонсував нове засідання "Рамштайну"

Незабаром відбудеться нове засідання групи "Рамштайн". Президент України розповів деталі щодо цього.

Володимир Зеленський 16 березня розповів про підготовку нового засідання у форматі "Рамштайн". Про це пише 24 Канал із посиланням на його звернення.

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Що відомо про це

Зеленський також наголосив, що є хороші результати по контрактуванню артилерії: будуть додаткові снаряди для нашої армії.

Міністр оборони поінформував і про організацію наступного "Рамштайну" – готуємося до Брюсселю,

– додав він.

Водночас президент не назвав конкретної дати, коли планують провести засідання.

Він також знову повторив, що триває робота над конкретною системою гарантій безпеки для України: цього тижня була зустріч військових представників у Франції, готується зустріч у Британії. Він підсумував, що перші кроки щодо гарантій безпеки – здійснюються.

Також Володимир Зеленський обговорив з прем'єром Канади санкції проти Росії та подякував за підтримку українського суверенітету.