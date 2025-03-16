Зеленський анонсував нове засідання "Рамштайну"
- Володимир Зеленський анонсував нове засідання "Рамштайн" і повідомив про хороші результати по контрактуванню артилерії для української армії.
- Президент обговорив з прем'єром Канади санкції проти Росії та подякував за підтримку українського суверенітету.
Незабаром відбудеться нове засідання групи "Рамштайн". Президент України розповів деталі щодо цього.
Володимир Зеленський 16 березня розповів про підготовку нового засідання у форматі "Рамштайн". Про це пише 24 Канал із посиланням на його звернення.
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Що відомо про це
Зеленський також наголосив, що є хороші результати по контрактуванню артилерії: будуть додаткові снаряди для нашої армії.
Міністр оборони поінформував і про організацію наступного "Рамштайну" – готуємося до Брюсселю,
– додав він.
Водночас президент не назвав конкретної дати, коли планують провести засідання.
Він також знову повторив, що триває робота над конкретною системою гарантій безпеки для України: цього тижня була зустріч військових представників у Франції, готується зустріч у Британії. Він підсумував, що перші кроки щодо гарантій безпеки – здійснюються.
Також Володимир Зеленський обговорив з прем'єром Канади санкції проти Росії та подякував за підтримку українського суверенітету.