Саботаж Богуслаєва: на початку війни очільник "Мотор Січі" наказав розукомплектувати гелікоптери

Президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, якого підозрюють у колабораціонізмі, на початку повномасштабного вторгнення розпорядився приховати документи на гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися, а потім наказав розукомплектувати їх.

Генеральний прокурор Андрій Костін розповів, що Богуслаєв наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів, аби українськи сили оборони не могли скористатись технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів.

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Наказував зняти лопасті з гелікоптерів

Генпрокурор додав, що після того, як українські військові звернулись по гелікоптери, президент "Мотор Січі" віддав наказ розукомплектувати техніку. Просто зняти з гелікоптерів лопасті.

Він наголосив, що це все відбувалося на початку війни.

Ми ж всі пам’ятаємо, як ворожі гелікоптери штурмували Гостомель. Як обстрілювали інші українські міста. І коли так важлива була вчасна підтримка збройним силам у повітрі,

– додав він.

Затримання Богуслаєва: що треба знати

Увечері 22 жовтня СБУ затримала ексвласника "Мотор Січі" та колишнього депутата Верховної Ради трьох скликань В'ячеслава Богуслаєва за підозрою в державній зраді. Цікаво, що Богуслаєв має звання Героя України. Двічі проходив до парламенту від "Партії регіонів", а у 2014 році увійшов до фракції "Воля народу".

В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у тому, що він співпрацював із Росією та надавав ворогу запчастини до літаків та гелікоптерів, якими окупанти атакують Україну. Крім того, Богуслаєва також підозрюють у роботі на російські спецслужби.

Хто такий президент "Мотор Січі" Богуслаєв читайте за посиланням.

"Мотор Січ" – це стратегічно важливе для України підприємство, яке виробляє авіаційні двигуни, газотурбінні агрегати, лопаті для гелікоптерів, двигуни для літаків та крилатих ракет. Двигунами з "Мотор Січі" устатковані розвідувальні та бойові дрони турецької компанії Bayraktar тощо.

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