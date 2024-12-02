Виготовляють у співпраці з Німеччиною: Зеленський показав Шольцу нові українські дрони

Україна і Німеччина спільно виготовляють озброєння, зокрема дрони. Володимир Зеленський і Олаф Шольц разом оглянули нові розумні безпілотники, створені в результаті цієї співпраці.

2 грудня до Києва несподівано завітав Олаф Шольц. Разом із президентом Зеленським він оглянув нові безпілотники, які Україна виготовила у співпраці з Німеччиною, передає 24 Канал з посиланням на пост Зеленського у соцмережі "Х".

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Київ і Берлін спільно виробляють дрони

За словами глави держави, німецькому канцлеру показали дрони з розумним компонентом. Серед них – повітряні та наземні безпілотники, FPV-дрони, системи керування. Також з іноземним гостем поспілкувалися представники компаній-виробників.

Дуже важливо, що таку зброю Україна виготовляє та у співпраці з Німеччиною,

– наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що ця зброя допомагає нашим захисникам, і подякував Берліну за важливу підтримку нашого оборонного потенціалу.

Шольцу та Зеленському презентували дронові розробки / Фото соцмережа "Х" Зеленського

Шольц оглядає нові українські БпЛА: дивіться відео

До слова, канцлер Німеччини анонсував передачу Україні до кінця року пакету військової допомоги на 650 мільйонів євро.